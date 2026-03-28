İstanbul'da yok artık dedirten kaza! "Bize at çarptı dedik, güldüler..."
İstanbul Arnavutköy'de gece saatlerinde kontrolden çıkan başıboş bir at ve peşindeki at arabası, park halindeki iki otomobile çarparak ağır hasara yol açtı. Kazada bir çocuğun da atın çarpması sonucu tedavi altına alındığı iddia edilirken, mağdur olan araç sahipleri karakola giderek şikayetçi oldu.
Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı İmrahor Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak aralarında kontrolsüz ve başıboş şekilde koşan bir at ile peşinden sürüklediği at arabası, park halinde duran iki otomobile hızla çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle araçlardan biri ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelirken, diğer otomobilde daha hafif çaplı maddi hasar oluştu. Meydana gelen ilginç kazanın ardından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
MAHALLELİ AT ARABASININ PEŞİNE DÜŞTÜ
Gece yarısı sokaktan gelen büyük gürültüyle dışarı çıkan mahalle sakinleri ve araç sahipleri, otomobillerdeki hasarı gördükten sonra hızla uzaklaşan at arabasının peşinden koştu.
Kısa süreli takibin ardından yakalanan ve atın sahibi olduğu öne sürülen bir kişi, iddialara göre durumu önce kabul etti ancak daha sonra reddetti. Yaşanan mağduriyetin ardından araç sahipleri emniyete giderek ifade verdi ve şahıs hakkında adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu.
"İSTANBUL'DA AT ÇARPTI DEYİNCE BİZE GÜLDÜLER"
Otomobili çarpmanın etkisiyle ağır hasar alan Miyazer Taşdemir, karakoldaki işlemler sırasında ilginç tepkilerle karşılaştıklarını ve kazada bir çocuğun da yaralandığını belirterek süreci şu ifadelerle anlattı:
"Arabamız park halindeydi. Komşularım aradı, ‘arabanıza çarptılar’ diye. Dışarı çıktığımızda aracın tamamen kırılmış, kullanılamaz halde olduğunu gördük. At arabasının peşine koştuk, yakaladık ama şahıs kabul etmedi. Önce kabul etti, sonra inkâr etti. Karakola gittik, ifade verdik. Adliyeye gidip şikayetçi olduk. Ama ‘İstanbul’da at çarptı’ deyince bize güldüler. Maddi olarak çok zarardayız. Bu bir çocuk da olabilirdi. Başka bir çocuğa da çarpmış, tedavi gördüğünü öğrendik. Daha kötü sonuçlar olabilirdi."
GÜRÜLTÜYÜ DUYANLAR ÇATI DÜŞTÜ SANDI
Kazada aracı zarar gören bir diğer mahalle sakini Akif Cansar ise çarpışmanın şiddetine ve bölgedeki güvenlik eksikliklerine dikkat çekti. Sokağa hız kesici tümsek yapılması çağrısında bulunan Cansar, şunları söyledi:
"Saat 23.00 sıralarında büyük bir ses duyduk. Çatı düştü sandık. Dışarı çıktığımızda at arabasının araçlara çarptığını gördük. Benim aracımda ufak hasar var ama komşumuzun aracı ağır hasar aldı. Atın kontrolsüz şekilde geldiğini gördük. O saatlerde çocuk olmaması büyük şans. Burası çok kullanılan bir sokak. Buraya hız kesici set yapılmasını istiyoruz"
Yaşanan olayın ardından İmrahor Mahallesi sakinleri, çevredeki başıboş hayvanların tehlike oluşturduğunu belirterek yetkililerden kalıcı önlemler alınmasını talep ediyor.