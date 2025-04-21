İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat! Bu yol kapalı olacak
Tuzla’da köprülü kavşakta yapılacak güçlendirme çalışması nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara istikameti, yarın gece 12 saatliğine trafiğe kapatılacak.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamada, İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin Tuzla D-100 kara yolu köprülü kavşağında güçlendirme çalışması yürüteceği bildirildi.
Çalışma kapsamında, 22 Nisan Pazartesi saat 22.00’den, 23 Nisan Salı sabah 10.00’a kadar Ankara yönündeki D-100 kara yolu ile yan yol tamamen trafiğe kapalı olacak.
Sürücüler için ulaşım, alternatif güzergâh olarak köprülü kavşağın güneyindeki yoldan sağlanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı