İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat! Bu yol kapalı olacak

Tuzla’da köprülü kavşakta yapılacak güçlendirme çalışması nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara istikameti, yarın gece 12 saatliğine trafiğe kapatılacak.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat! Bu yol kapalı olacak
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamada, İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin Tuzla D-100 kara yolu köprülü kavşağında güçlendirme çalışması yürüteceği bildirildi.

Çalışma kapsamında, 22 Nisan Pazartesi saat 22.00’den, 23 Nisan Salı sabah 10.00’a kadar Ankara yönündeki D-100 kara yolu ile yan yol tamamen trafiğe kapalı olacak.

Sürücüler için ulaşım, alternatif güzergâh olarak köprülü kavşağın güneyindeki yoldan sağlanacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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