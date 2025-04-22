İstanbul’da zehir tacirlerine büyük darbe: 801 kilogram metamfetamin ele geçirildi

İstanbul Arnavutköy’de düzenlenen operasyonda tam 801,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Türkiye'nin en büyük uyuşturucu operasyonlarından biri olarak kayıtlara geçen baskında, iki zehir taciri gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbul’da zehir tacirlerine büyük darbe: 801 kilogram metamfetamin ele geçirildi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, 801,5 kilogram metamfetamin maddesinin ele geçirildiği başarılı bir operasyona imza attı.

Arnavutköy’de gerçekleştirilen baskında 773 kilogramı sıvı formda, 28,5 kilogramı ise kristal formda olmak üzere toplamda 29 ayrı parça halinde metamfetamin bulundu.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon sonucunda iki şüpheli zehir taciri gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun, İstanbul başta olmak üzere birçok şehre dağıtılmak üzere hazırlandığı değerlendiriliyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, başarılı operasyonun detaylarını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Yerlikaya, "Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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