İstanbul'da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Alınan bilgiye göre, Barbaros Bulvarı Levent istikametinde Niyazi B'nin kullandığı 06 COU 341 plakalı otomobil, aynı yönde giden başka bir araca çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, yolu ayıran demir bariyerlere ve yol aydınlatma direğine çarptıktan sonra 5 aracın daha çarpışmasına neden oldu.



Toplamda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.