İstanbul’da zincirleme kaza: TEM otoyolunda 17 araç birbirine girdi

Kaza, saat 06.45 sıralarında Eyüpsultan 5. Levent mevkiinde gerçekleşti. TEM Otoyolu Edirne ve Ankara istikametinde her iki yönde de trafik yoğunluğu oluştu. Kazada 17 aracın hasar gördüğü ve 1 kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

Trafik ekipleri, kazanın yaşandığı bölgede önlemler alarak ulaşımı kontrollü şekilde sağladı. Sürücülere TEM Otoyolu’nda dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları uyarısında bulunuldu.