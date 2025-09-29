İstanbul’da zincirleme kaza: TEM otoyolunda 17 araç birbirine girdi

İstanbul Eyüpsultan'da TEM Otoyolu üzerinde 17 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İstanbul’da zincirleme kaza: TEM otoyolunda 17 araç birbirine girdi
Yayınlanma: Güncellenme:

Kaza, saat 06.45 sıralarında Eyüpsultan 5. Levent mevkiinde gerçekleşti. TEM Otoyolu Edirne ve Ankara istikametinde her iki yönde de trafik yoğunluğu oluştu. Kazada 17 aracın hasar gördüğü ve 1 kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

Trafik ekipleri, kazanın yaşandığı bölgede önlemler alarak ulaşımı kontrollü şekilde sağladı. Sürücülere TEM Otoyolu’nda dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları uyarısında bulunuldu.

Altın tarihi rekor kırdı: 29 Eylül altın fiyatlarıAltın tarihi rekor kırdı: 29 Eylül altın fiyatlarıEkonomi
AK Parti’de istifa dalgası ilçelere yayıldı: İşte istifaların nedeniAK Parti’de istifa dalgası ilçelere yayıldı: İşte istifaların nedeniGündem
istanbul trafik kazası
Günün Manşetleri
Özgür Özel’e yumruklu saldırı davasında kritik gelişme
Bakanlar Kurulu Beştepe’de toplandı
İstanbul’da Can Holding ve Ciner Grubu operasyonu
Dolandırıcılık şebekesine ağır darbe
Şiddetli sağanak bu illeri vuracak!
Muharrem İnce’nin oğlu için çarpıcı iddia!
Kütahya'da beş deprem! Naci Görür’den açıklama geldi
Müzakere görüşmeleri ne durumda?
“Aşırı silahlanma adada tehlikeyi artırıyor”
İstanbul dahil 13 ilde sarı kodlu uyarı
Çok Okunanlar
Şiddetli sağanak bu illeri vuracak! Şiddetli sağanak bu illeri vuracak!
Altın tarihi rekor kırdı: 29 Eylül altın fiyatları Altın tarihi rekor kırdı: 29 Eylül altın fiyatları
29 Eylül güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? 29 Eylül güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Kütahya geceyi depremle uyandı: AFAD duyurdu Kütahya geceyi depremle uyandı: AFAD duyurdu
AK Parti’de istifa dalgası ilçelere yayıldı AK Parti’de istifa dalgası ilçelere yayıldı