İstanbul'da toplu taşıma ihalelerinde sık sık iptal haberlerini duyar olduk. Bu iptallere bir yenisi daha eklendi. İETT’nin 392 belediye otobüsüne bakım, arıza ve onarım hizmeti almak için açtığı ihale ikinci kez iptal edildi.

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, otobüs filosunda bulunan 392 adet solo citaro tipi aracın periyodik bakımı, arıza ve hasar onarımı, yol yardım garaj işletimi ve servise hazırlık işlemi için 6 Şubat 2018'de ihaleye çıkacağını duyurdu.



İhale kapsamında 18 ay boyunca İETT garajlarında 392 adet otobüsün bakım onarım çalışması yapılacaktı. Sözcü'de yer alan habere göre; ancak İETT ihaleyi 12 Şubat'ta iptal etti. İptalin gerekçesi de “gelen tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olması” şeklinde açıklandı. İETT'nin 2 bin 756 araçtan oluşan toplu taşıma filosunda 392 adet citaro solo otobüs bulunuyor.



KASIMDAKİ İHALE DE İPTAL



İETT, 17 Kasım 2017 tarihinde de içinde 392 solo citaro model aracı da kapsayan 99'u körüklü olmak üzere toplam 491 adet otobüsün bakım ve onarımı işi için ihaleye çıkmıştı. İETT, ihalenin 392 solo aracın yenilenmesine ilişkin bölümü iptal etmiş,99 adet citaro körüklü model aracın bakım onarım hizmetini kapsayan ikinci bölümü için sözleşme imzalamıştı. Sözleşme, ihaleyi kazanan Albayraklar Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nuri Albayrak'ın damadı Adem Altunsoy'un şirketi Platform Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile 20 Aralık 2017 tarihinde 13 milyon 304 bin 115 liraya imzalandı. Kasım ayındaki ihalede iptal edilen 392 otobüsün yenilenmesi işi için ayrı olarak ikinci kez düzenlenen ihalenin de 12 Şubat'ta iptal edilmesi bu otobüslerin bakım ve onarımının nasıl yapılacağı sorusunu akıllara getirdi



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