İstanbul’daki gıda denetimlerinde 440 milyon lira ceza kesildi

İstanbul Valiliği, yılın ilk dokuz ayında kent genelinde gerçekleştirilen gıda denetimlerinde toplam 440 milyon 310 bin 717 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

İstanbul Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen gıda denetimlerine ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre, 2025’in ilk 9 ayında kent genelinde 164 bin 59 denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde mevzuata aykırı işlem yapan işletmelere 7 bin 19 idari yaptırım uygulandı, ayrıca 72 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Bu denetimlerin sonucunda toplam 440 milyon 310 bin 717 lira tutarında idari para cezası kesildi.

“ÜLKE GENELİNDEKİ DENETİMLERİN YÜZDE 17’Sİ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ”

Valiliğin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, İstanbul’un gıda güvenliği konusundaki denetimlerde ülke genelinde öncü konumda olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ülke genelindeki gıda denetimlerinin yüzde 17,3’ü İstanbul'da gerçekleşmiştir. İstanbul Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve 39 ilçe müdürlüğümüz, gıda işletmelerinde etkin ve düzenli denetimlerle vatandaşlarımızın güvenli gıdaya ulaşması için titizlikle çalışmaya devam etmektedir.”

İstanbul Valiliği açıklamasında, denetimlerin amacının vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak olduğunun altı çizildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, özellikle restoranlar, marketler, üretim tesisleri ve toplu tüketim alanlarında etkin ve düzenli kontroller yürüttüğü vurgulandı.

Yapılan denetimlerde hijyen kurallarına uymayan, son kullanma tarihi geçmiş ürün satan veya üretim koşullarını mevzuata uygun hale getirmeyen işletmelere cezai işlem uygulandı. Ayrıca gerekli durumlarda bu işletmeler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

