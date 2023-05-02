İstanbul'daki herkes buradan et yemiş olabilir: Çöplerin arasında hijyen tartışması

"ET SATIŞI YAPANLARDAN ŞİKAYETÇİYİZ"

Mega Center İşletme Yönetimi Müdürü Kenan Yüzbaşı, şunları ifade etti:

- Yönetim olarak et satışı yapanlardan biz de şikayetçi ve rahatsızız. Sebebi de şu; burası yapılırken kuru gıda alım satım ve depolama yeri olarak yapılmış. Burası etçilere göre yapılmış bir yer değil."