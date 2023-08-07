İstanbul'daki parlak ışık şaşkına çevirdi! Yeryüzüne indi parlayarak ortadan kayboldu

İstanbul'da dün gece saatlerinde ilginç bir olay meydana geldi. Gece saat 02.20 sıralarında meydana gelen olayı görenler şaşkına döndü.

İstanbul başta olmak üzere farklı illerden de görülen ışık kütlesi gecenin karanlığını gündüze çevirdi.

Gökyüzünde görülen parlak ışık kütlesi hızlı bir şekilde yeryüzüne indi. O anları görenleri şaşkınlıkla izlediği ışık kütlesi, parlayıp büyüyerek ortadan kayboldu.

Işık kütlesinin gökyüzünden inip parlayarak ortadan kaybolduğu anlar, sosyal medyada canlı yayın yapan kişilerce de kaydedildi.

Görüntünün atmosfere gören bir göktaşına ait olabileceği iddiaları ortaya atıldı.