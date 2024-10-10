İstanbul’dan Ordu’ya uyuşturucu sevkiyatı engellendi

Ordu'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İstanbul’dan Ordu’ya uyuşturucu sevkiyatı engellendi
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Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ihbar üzerine İstanbul’dan Ordu’ya gelen iki aracı durdurdu.

Araçlarda yapılan aramalarda 965 adet uyuşturucu hap ve 41 gram skunk maddesi ele geçirildi.

T.A, S.K, A.T. ve U.G. isimli şüpheliler gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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