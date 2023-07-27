İstanbullu dün yandı bugün ıslandı! Rekor sıcaklıkla boğuşan İstanbul'a yağmur serinliği geldi

Meteoroloji'nin verilerine göre İstanbul dün 40 dereceyi aşan sıcaklıklarla boğuştu. Tarihi rekor kıran sıcaklıkların ardından bugün İstanbul'a yağmur geldi. Yağmurun etkisiyle hava sıcaklıkları 24 derecelere kadar indi. İstanbullu bulantan sıcakların ardından yağan yağmurla rahat bir nefes aldı.

İstanbullu dün yandı bugün ıslandı! Rekor sıcaklıkla boğuşan İstanbul'a yağmur serinliği geldi
Uğur Çam Uğur Çam
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da dün hava sıcaklıklarının 40 dereceyi aştığını gösterdi. 42 derecelere varan sıcaklıkla bunalan İstanbul, bugün sağanak yağışın etkisi altına girdi. Serinleten yağışlar sonrası İstanbullu rahat bir nefes aldı.

İstanbul'da sağanak yağmur

İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ 

İstanbul'da bugün sağanak yağmur etkili oldu. Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağmur, havanın serinlemesine sebep oldu. Yağmura yer yer şiddetli rüzgâr eşlik etti. Şiddetli rüzgâr neticesinde Karaköy'de bulunan bir ıhlamur ağacı devrildi. Hava sıcaklıkları ise İstanbul genelinde 24 derece civarında seyretti.

İstanbul'da rekor sıcaklık yaşandı

İSTANBUL'DA SICAKLIK REKORU KIRILDI

Bugün yağmurla serinleyen İstanbul'da dün sıcaklık rekoru kırıldı. Sıcaklıklar Eyüp ilçesinde 42,9 dereceye kadar çıktı. İstanbul'da bugüne kadar ölçülen en yüksek sıcaklık, 1938 yılında 40,6 derece olarak kaydedilmişti. Dünkü sıcaklıkların, İstanbul'un tarihinde ölçülen en yüksek sıcaklık olduğu belirtildi.

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Beykoz'da orman yangını çıktı

İSTANBUL BEYKOZ'DA ORMAN YANGINI ÇIKTI

İstanbul, dün rekor sıcaklarla boğuşurken, Beykoz'da iki farklı noktada orman yangını çıktı. Yangınlar Anadolu Feneri ve Poyrazköy mevkilerinde başladı. Yangınlar kısa süre sonra kontrol altına alındı.

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