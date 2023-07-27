İstanbullu dün yandı bugün ıslandı! Rekor sıcaklıkla boğuşan İstanbul'a yağmur serinliği geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da dün hava sıcaklıklarının 40 dereceyi aştığını gösterdi. 42 derecelere varan sıcaklıkla bunalan İstanbul, bugün sağanak yağışın etkisi altına girdi. Serinleten yağışlar sonrası İstanbullu rahat bir nefes aldı.

İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ

İstanbul'da bugün sağanak yağmur etkili oldu. Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağmur, havanın serinlemesine sebep oldu. Yağmura yer yer şiddetli rüzgâr eşlik etti. Şiddetli rüzgâr neticesinde Karaköy'de bulunan bir ıhlamur ağacı devrildi. Hava sıcaklıkları ise İstanbul genelinde 24 derece civarında seyretti.

İSTANBUL'DA SICAKLIK REKORU KIRILDI

Bugün yağmurla serinleyen İstanbul'da dün sıcaklık rekoru kırıldı. Sıcaklıklar Eyüp ilçesinde 42,9 dereceye kadar çıktı. İstanbul'da bugüne kadar ölçülen en yüksek sıcaklık, 1938 yılında 40,6 derece olarak kaydedilmişti. Dünkü sıcaklıkların, İstanbul'un tarihinde ölçülen en yüksek sıcaklık olduğu belirtildi.

İSTANBUL BEYKOZ'DA ORMAN YANGINI ÇIKTI

İstanbul, dün rekor sıcaklarla boğuşurken, Beykoz'da iki farklı noktada orman yangını çıktı. Yangınlar Anadolu Feneri ve Poyrazköy mevkilerinde başladı. Yangınlar kısa süre sonra kontrol altına alındı.