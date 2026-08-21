İstanbullu sürücüler dikkat! 23 ve 30 Ağustos'ta bu yollar kapalı: İşte alternatif güzergahlar

23 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek genel prova ile 30 Ağustos Pazar günü düzenlenecek resmi tören geçişi nedeniyle Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve bağlantı yolları geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.

23 VE 30 AĞUSTOS'TA SAAT 07.00'DE BAŞLAYACAK

Valilikten yapılan duyuruya göre kısıtlamalar, hem 23 Ağustos'taki genel prova gününde hem de 30 Ağustos resmi kutlama gününde sabah saat 07.00 itibarıyla başlayacak ve tören programı sona erene kadar devam edecek:

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi): Giriş ve çıkışlar dahil olmak üzere her iki yönde araç trafiğine tamamen kapalı olacak.

Yan Yollar: Vatan Caddesi'ne bağlanan ve cadde üzerinde bulunan tüm yan yollar her iki istikamette ulaşıma kapatılacak.

SÜRÜCÜLER İÇİN ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Kapatılan güzergahlar nedeniyle sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına kullanabilecekleri alternatif yol güzergahları belirlendi:

Turgut Özal Millet Caddesi

Fevzipaşa Caddesi

Atatürk Bulvarı

D-100 Karayolu

O-3 Hal Yolu