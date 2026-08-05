İstanbullu sürücüler dikkat! Üsküdar'da üç gün boyunca bu yollar trafiğe kapatılıyor!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Üsküdar'da gerçekleştirilecek bir etkinlik sebebiyle 5, 6 ve 7 Ağustos tarihlerinde belirli yolların ulaşıma kapanacağını duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbullu sürücüler dikkat! Üsküdar'da üç gün boyunca bu yollar trafiğe kapatılıyor!
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede düzenlenecek program sebebiyle bölgedeki trafik akışında geçici değişikliklere gidiliyor. Belirlenen 5-6-7 Ağustos tarihlerinde, her gece saat 23.00 itibarıyla başlayacak olan araç kısıtlamaları, ilgili etkinlik programı sona erene kadar devam edecek.

Belirtilen bu zaman dilimi içerisinde Çengelköy Caddesi Kerime Hatun Camii Sokak kesişimi ile Kuleli Caddesi Yamaçlı Sokak kesişimi arasında kalan tüm yollara araç girişine izin verilmeyecek. Buna ek olarak, Çengelköy Hamam Arkası Sokak ve Fıçı Sokak da ulaşıma tamamen kapalı olacak noktalar arasında bulunuyor.

KAPALI YOLLARA KARŞI BELİRLENEN ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Söz konusu tarih ve saatler arasında kısıtlama uygulanan bölgelerde seyir halinde olacak araç sürücülerinin mağduriyet yaşamaması adına kullanabilecekleri yollar Emniyet birimlerince detaylandırıldı. Trafik akışının yönlendirileceği alternatif güzergahlar şu ifadelerle açıklandı:

"Kuleli Caddesi istikameti için: Kerime Hatun Camii Sokak, Kemalettin Tuğcu Sokak, Hür, Meşrutiyet Sokak, Havacı Sokak, Albay Üçer Sokak ve Yamaçlı Sokak.
Beylerbeyi Caddesi istikameti için: Yamaçlı Sokak, Albay Üçer Sokak, Havacı Sokak, Meşrutiyet Sokak, Şekip Ayhan Özışık Sokak, Mor Salkım Sokak, Yalnız Selvi Caddesi, Kaldırım Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi, Prof. Dr. Beynun Akyavaş Caddesi ve Güzeltepe Caddesi."

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