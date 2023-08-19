İstanbullu suya hasret! İSKİ bu ilçelerde suları saatlerce kesecek

İstanbul’da 19 Ağustos 2023 Cumartesi günü bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde su verilemeyecek. Su kesintisi programı şöyle:

BEYOĞLU SU KESİNTİSİ

Beyoğlu'na bağlı Bostan, Bülbül, Kalyoncu Kulluğu, Kamer Hatun, Kocatepe, Sururi, Mehmet Efendi, Çukur, Şehit Muhtar mahallelerinde 09.00-13.00 saatleri arasında kesinti olacağı İSKİ tarafından bildirildi.

MALTEPE

Maltepe'ye bağlı Fındık mahallesinde 09.00-15.00 saatleri arasında su kesinti olacağı İSKİ tarafından bildirildi.

SULTANGAZİ

Sultangazi'ye bağlı Esentepe ve Yunus Emre mahallerinde 09.00-11.00 saatleri arasında İSKİ tarafından sular kesilecektir.