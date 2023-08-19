İstanbullu suya hasret! İSKİ bu ilçelerde suları saatlerce kesecek

İstanbul'da bugün İSKİ çalışmaları dolasıyla saatlerce sular kesilecek! Haftasonu planınızı tekrardan gözden geçirtecek haber

İstanbullu suya hasret! İSKİ bu ilçelerde suları saatlerce kesecek
Editör: Mustafa Çakır
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İstanbul’da 19 Ağustos 2023 Cumartesi günü bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde su verilemeyecek. Su kesintisi programı şöyle:

BEYOĞLU SU KESİNTİSİ

İstanbullu suya hasret! İSKİ bu ilçelerde suları saatlerce kesecek - Resim : 1

Beyoğlu'na bağlı Bostan, Bülbül, Kalyoncu Kulluğu, Kamer Hatun, Kocatepe, Sururi, Mehmet Efendi, Çukur, Şehit Muhtar mahallelerinde  09.00-13.00 saatleri arasında kesinti olacağı İSKİ tarafından bildirildi.

MALTEPE

Maltepe'ye bağlı Fındık mahallesinde  09.00-15.00 saatleri arasında su kesinti olacağı İSKİ tarafından bildirildi.

SULTANGAZİ

Sultangazi'ye bağlı Esentepe ve Yunus Emre mahallerinde 09.00-11.00 saatleri arasında İSKİ tarafından sular kesilecektir.

# istanbul # İSKİ # su kesintisi
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