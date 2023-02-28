İstanbullular dikkat! 1 buçuk milyon evi ilgilendiriyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da 1,5 milyon riskli konutu belirlediğimiz iki rezerv alana, hem Anadolu hem Avrupa yakasına taşıyacağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Hatay'da açıklamalarda bulundu.

"1,5 MİLYON RİSKLİ KONUTU BELİRLEDİĞİMİZ ALANA TAŞIYACAĞIZ"

Kurum, "İstanbul'da 1,5 milyon riskli konutu belirlediğimiz iki rezerv alana, hem Anadolu hem Avrupa yakasına taşıyacağız" dedi.

"AMANOS DAĞI'NIN ETEKLERİNE BİNALAR İNŞA EDECEĞİZ"

Bakan Kurum Amanos Dağı eteklerine bina inşa edeceklerini belirterek şöyle konuştu:

- Depremin olduğu andan itibaren 85 milyon Hatay için tek yürek oldu. Buralara sağlam binalar inşa edene kadar çalışacağız. Demografik yapı ve tarihi alanlar gözetilecek. Amanos Dağı'nın eteklerine binalar inşa edeceğiz.

"HATAY'DA 60 BİN BİNANIN ACİL YIKILACAK OLDUĞUNU TESPİT ETTİK"

Bakan Kurum Hatay'da deprem çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Kurum şunları açıkladı:

- Daha önce tespit yapılan yapılarda yine inceleme olacak. Tüm Türkiye'deki hasar tespitler 4 milyon 750 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 520 bin bina incelendi, 582 bin bağımsız bölüm ve 202 bin binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespitini yaptık. Hatay'ımızda da 213 bin bağımsız bölümden oluşan 60 bin yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı tespitini yaptık.

- 14 milyon insanımızı etkileyen depremde yeni inşa çalışmalarında vatandaşlarımıza daha önceki afetlerde sözlerimizi tuttuysak yine bu şekilde yapacağız. Onların görüşleri, fikirleri bizim için değerlidir. İnşa sürecini de onlarla birlikte yapacağız.

"BİLİM INSANLARIMIZLA ORTAK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ"

Bakan Kurum bilim insanlarıyla ortak çalışma yürüttüklerini belirterek şunları söyledi:

- Birçok üniversitelerimizle, bilim insanlarımızla ortak çalışmalar yürütüyoruz. En doğru zeminde, en doğru yapı tekniğine göre yapılaşma sürecini yürütüyor olacağız. 2 bin 507 yeni yuvamızın daha sözleşmelerini tamamladık, yapım aşamasına geçtik. Böylece Şubat ayında 14 bin 500 konutun inşasına başlamış olacağız. Hedefimiz hasar tespitler çerçevesinde önümüzde nisan veya mayıs ayları içerisinde köylerimizde veya merkezde konut ihalelerimizi, sözleşmelerimizi yöresel mimariye uygun bir şekilde gerçekleştirmek. Şehrin tüm dinamiklerini, önerilerini alacağız. Çalışmalarımızı 24 saat esasıyla sürdüreceğiz. İl il ilçe ilçe vatandaşlarımızın taleplerini dinleyeceğiz.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI VATANDAŞLARIMIZIN RIZASI ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTÜLECEKTİR"

Bakan Kurum sanayicilere destek verdiklerini belirterek şunları söyledi: