İstanbullular dikkat! 1 buçuk milyon evi ilgilendiriyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da 1,5 milyon riskli konutu belirlediğimiz iki rezerv alana, hem Anadolu hem Avrupa yakasına taşıyacağız" dedi.

-Sanayilerimizin de ayağa kalkması için bugün de istişarelerde bulunduk. Oralarda da gerek geçici yapılanma gerek kalıcı yapılanmalara ilişkin bakanlığımız her türlü desteği verecektir. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızda vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde yürütülecektir. Hatay'da da gerekli imar düzenlemeleri yaparak, vatandaşımızı mağdur etmeyecek şekilde şehrin içinde yeni toplanma alanları açılacağı ve burada yeni yerleşimin zemine uygun teknolojilerle her türlü teknolojinin uygulanacağı, depremselliğin etkisini de en aza indirecek şekillerde her binamızda uygulanacağını ifade ediyorum.