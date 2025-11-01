İstanbullular dikkat! 2 Kasım'da o ilçeler saatlerce karanlıkta kalacak!
BEDAŞ, 2 Kasım 2025 Pazar günü İstanbul'da yapılacak planlı ve bakım amaçlı kesintileri duyurdu. Hem Avrupa hem Anadolu Yakası'nı etkileyecek kesintiler için vatandaşlar "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor.
BEDAŞ tarafından yapılan bir açıklamayla, 2 Kasım 2025 Pazar günü İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı duyuruldu. Planlı ve bakım çalışması amaçlı gerçekleştirilecek olan bu kesintilerin olacağı ilçe ve mahallelerin listesi paylaşıldı.
İstanbul'da 2 Kasım 2025 Pazar günü elektrik kesintisi yaşayacak ilçelerin belli olmasının ardından, vatandaşlar "Elektrikler ne zaman gelecek, kesinti ne kadar sürecek?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı.
İKİ YAKA DA ETKİLENİYOR: AYEDAŞ VE BEDAŞ DUYURDU
AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yayımlanan resmi duyurulara göre, söz konusu kesintiler arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle planlı olarak uygulanacak.
İstanbul’daki elektrik kesintilerinin yönetimi AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, Anadolu Yakası’ndaki planlı kesinti ve arıza çalışmaları AYEDAŞ tarafından yürütülürken, Avrupa Yakası’ndaki elektrik tedarik ve arıza işlemlerinden BEDAŞ sorumlu bulunuyor.
Vatandaşlar, ikamet ettikleri yakaya göre farklı kanallardan bilgi edinebilecek. Anadolu Yakası’nda yaşanacak olan planlı elektrik kesintilerine ilişkin güncel duyurular, AYEDAŞ’ın resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.
Ayrıca, dileyen aboneler planlı elektrik kesintileriyle ilgili SMS bilgilendirme hizmetinden yararlanmak için BEDAŞ’a başvuru yapabilirler.