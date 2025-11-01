İstanbullular dikkat! 2 Kasım'da o ilçeler saatlerce karanlıkta kalacak!

BEDAŞ tarafından yapılan bir açıklamayla, 2 Kasım 2025 Pazar günü İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı duyuruldu. Planlı ve bakım çalışması amaçlı gerçekleştirilecek olan bu kesintilerin olacağı ilçe ve mahallelerin listesi paylaşıldı.