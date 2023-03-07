İstanbullular dikkat: 2 köprü trafiğe kapatılacak
Atatürk Köprüsü (Unkapanı Köprüsü) ve Yeni Galata Köprüsü, araç ve yaya trafiğine geçici olarak kapatılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, "Yeni Galata ve Atatürk Köprüleri (Unkapanı) salı günü 02.30-03.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacaktır." denildi.
Kaynak: Anadolu Ajansıİran'daki yurtlarda zehirlenen kızların sayısı artıyor Erzurum'da deprem Ardahan'da şartlar zorluyor Düzce'de zincirleme kaza