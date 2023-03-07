İstanbullular dikkat: 2 köprü trafiğe kapatılacak

Atatürk Köprüsü (Unkapanı Köprüsü) ve Yeni Galata Köprüsü, araç ve yaya trafiğine geçici olarak kapatılacak.

İstanbullular dikkat: 2 köprü trafiğe kapatılacak
İstanbul'da 2 köprü trafiğe kapatılacak / 2023
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, "Yeni Galata ve Atatürk Köprüleri (Unkapanı) salı günü 02.30-03.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacaktır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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