İstanbullular dikkat! 30 gün boyunca geçerli olacak

30 GÜN BOYUNCA SADECE TEK ŞERİT KULLANILACAK

- Çalışanın ikinci etabı kapsamında ise 04.04.2023 00.00 itibari ile ( pazartesiyi salıya bağlayan gece) sol şerit trafiğe kapatılacak olup trafik akışı 30 gün süre ile sağ şeritten tek şerit olarak sağlanacak.