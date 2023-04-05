İstanbullular dikkat! 30 gün boyunca geçerli olacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ehliyeti olan binlerce İstanbulluya önemli bir duyuru yapıldı. D-100 karayolu üzerinde düzenleme inşatı yapılacağı ve 30 gün boyunca uygulanacağı bildirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından önemli bir duyuru yapıldı. Duyuruda, İstanbullulara 30 gün sürecek uygulama ile ilgili bilgilendirme yapıldı. D-100 karayolu üzerinde düzenleme inşaatı yapılacağı bildirildi.
İBB TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA
- Küçükçekmece, Avcılar İlçeleri Gümüşpala Mevkii D-100 Kuzey Yan Yolu D-100 Katılımı Düzenleme İnşaatı işi kapsamındaki çalışmalar sebebiyle, 2023/9-42 UTK Kararı gereğince Edirme istikametinde Küçükçekmece Askerlik Şubesi Önü yan yol 1. Etapta tek şerit olarak sol şeritten işletiliyor.
30 GÜN BOYUNCA SADECE TEK ŞERİT KULLANILACAK
- Çalışanın ikinci etabı kapsamında ise 04.04.2023 00.00 itibari ile ( pazartesiyi salıya bağlayan gece) sol şerit trafiğe kapatılacak olup trafik akışı 30 gün süre ile sağ şeritten tek şerit olarak sağlanacak.