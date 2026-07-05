İSTANBULLULAR DİKKAT! 6 Temmuz Pazartesi İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte mahalle mahalle İSKİ kesinti listesi

Haftaya susuz başlamak istemeyen vatandaşlar ise "Sular ne zaman gelecek?" ve "Hangi mahallelerde kesinti var?" sorularının cevabını arıyor.

İSKİ'den alınan son verilere göre, 6 Temmuz'da İstanbul'un her iki yakasında da bakım ve arıza onarımı yapılan bölgelerde su kesintileri yaşanıyor. İşte ilçe ilçe, mahalle mahalle güncel su kesintisi programı ve suların geleceği saatler:

AVRUPA YAKASI KESİNTİ BÖLGELERİ

Küçükçekmece'de Şebeke Arızası Küçükçekmece ilçesinin Atatürk Mahallesi'nde içme suyu hatlarında meydana gelen 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İSKİ ekiplerinin bölgedeki onarım çalışmaları devam ederken, kesintinin öğleden sonra ve akşam saatlerine doğru tamamlanması, suların en geç saat 19:00 civarında bölgeye yeniden verilmesi öngörülüyor.

Sultangazi'de Su Kesintisi Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi de haftaya su kesintisiyle başlayan bölgeler arasında. Bölgedeki şebeke hattı arızasına müdahale eden İSKİ ekipleri, çalışmanın tahmini olarak akşam saat 18:00 sularında bitirilmesini hedefliyor. Arızanın giderilmesiyle birlikte Cebeci Mahallesi'ne su akışı kademeli olarak normale dönecek.

ANADOLU YAKASI KESİNTİ BÖLGELERİ

Kartal'da Akşam Saatlerine Kadar Su Yok Anadolu Yakası'nda Kartal ilçesi Cumhuriyet Mahallesi içme suyu şebeke hattındaki lokal arızadan etkilendi. Mahalle sakinlerini mağdur etmemek adına hızlıca harekete geçen ekipler, altyapı onarımını tamamlamak üzere. Cumhuriyet Mahallesi'nde suların akşam saat 19:00 civarında akması bekleniyor.

Üsküdar'da Çalışmalar Sürüyor Üsküdar ilçesinin Bahçelievler Mahallesi'nde yaşanan şebeke arızası nedeniyle bölgede geçici su kesintisi uygulanıyor. İSKİ'nin arıza tespit ve onarım ekiplerinin müdahale ettiği çalışmanın akşam saatlerinde tamamlanması planlanıyor. Bahçelievler Mahallesi sakinleri için suların geleceği tahmini saat ise 19:30 olarak açıklandı.

İSKİ'DEN UYARI: KADEMELİ OLARAK GELECEK

İSKİ yetkilileri, ilan edilen bitiş saatlerinin tahmini olduğunu, çalışmaların erken bitmesi durumunda suların daha önce verilebileceğini belirtti. Ayrıca arıza onarımlarının ardından ana boruların dolması ve şebeke basıncının istenen seviyeye ulaşması nedeniyle yüksek kesimlerde bulunan abonelerin suya erişiminin kısa süreli gecikmelerle (kademeli olarak) gerçekleşebileceği hatırlatıldı.

Vatandaşlar, kendi bölgelerindeki anlık ve güncel kesinti durumlarını İSKİ'nin resmi internet sitesindeki "Arıza Kesinti" sayfasından ya da Alo 185 çağrı merkezi üzerinden 7/24 sorgulayabilirler.