İstanbullular dikkat, AKOM saat verdi! Perşembe günü kuvvetli sağanak bekleniyor

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından İstanbul'un hava durumuna ilişkin yeni bir bilgilendirme yapıldı. Kurumdan yapılan açıklamada, Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı havanın başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde etkili olmasının öngörüldüğü aktarıldı. Kent genelinde hafta boyunca 30 ila 32 derece aralığında seyreden hava sıcaklıklarının, perşembe günü itibarıyla ani bir düşüş yaşayarak 27 dereceye kadar gerileyeceği bildirildi. Gerçekleşecek bu ısı kaybıyla birlikte bölge genelinde sağanak ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor.

SABAH 08.00'DE BAŞLAYIP AKŞAMA KADAR ETKİLİ OLACAK

AKOM, beklenen yağışlı havanın İstanbul'u hangi saat aralıklarında etkileyeceğine dair verileri de paylaştı. Gök gürültülü sağanağın perşembe günü sabah saat 08.00 itibarıyla başlamasının beklendiği ifade edildi. Yağışların gün boyunca saat 18.00'e kadar kentin farklı bölgelerinde yer yer metrekareye 10 ila 20 kilogram arasında yağış bırakacak seviyede etkili olacağı kaydedildi. Belirtilen akşam saatlerinin ardından yağışlı sistemin gücünü kaybederek bölgeyi terk edeceği bilgisine yer verildi.

Yapılan hava durumu tahminlerinde sıcaklık düşüşünün uzun süreli bir etki yaratmayacağı vurgulandı. Sadece 1 günlüğüne mevsim normallerinin altına inmesi beklenen hava sıcaklıklarının, yağışın şehri terk etmesiyle beraber cuma gününden itibaren bölge genelinde yeniden yükselişe geçeceği öngörülüyor. Hafta sonu için yapılan tahminlerde ise termometrelerin tekrar 33 derece civarına çıkmasının beklendiği ifade edildi.