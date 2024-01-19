İstanbullular dikkat! AKOM uyardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta sonu görülecek yağışların, şehrin kırsal ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur, zaman zaman kar şeklinde düşmesinin beklendiğini duyurdu.

İstanbullular dikkat! AKOM uyardı
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AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da bugün hava sıcaklığının 17 dereceye kadar çıkacağı belirtildi.

Açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde, hafta sonu Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı kaydedildi.

Sıcaklıkların yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeyden kuvvetlenmesiyle birlikte 8 ila 10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği kaydedilen açıklamada, beraberinde yer yer kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanacağının tahmin edildiği aktarıldı.

Açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren pazar sabahına kadar görülecek yağışların, şehrin kırsal ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur, zaman zaman kar şeklinde etkili olabileceği uyarısında bulunuldu.

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# AKOM uyarı # istanbul kar yağışı
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