İstanbullular, dikkat: AKOM uyardı!

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış sonrası AKOM, Cuma günü için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da gece saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Sahil hattında art arda çakan şimşekler, geceyi adeta gündüze çevirdi. Yağış, kısa aralıklarla devam ederken bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havaya alışan İstanbullular, aniden bastıran sağanakla birlikte nemli havanın da etkisini yoğun şekilde hissetti.

AKOM'DAN YENİ SAĞANAK VE FIRTINA UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde beklenen yeni bir yağış dalgası için uyarıda bulundu. AKOM’un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul'da bugün öğle saatlerinden itibaren yağışların kısa süreli mola vermesi bekleniyor. Ancak Cuma günü (yarın) sabaha karşı saat 01.00'den itibaren Avrupa Yakası'nın kuzey bölgelerinden başlayarak, il genelinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması öngörülüyor.”

AKOM ayrıca, poyrazın birçok bölgede kuvvetli eseceğini vurgulayarak vatandaşları şu risklere karşı uyardı:

Ağaç ve direk devrilmeleri
Uçan cisimlere bağlı yaralanmalar
Deniz ulaşımında aksamalar
Vatandaşların meteorolojik gelişmeleri takip etmeleri ve gerekli önlemleri almaları istendi.

