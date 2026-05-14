İstanbullular, dikkat: AKOM'dan uyarı geldi!

Megakentte bugün 14-16 derece bandında seyreden serin ve yağışlı hava, yerini kısa süreliğine bahar güneşine bırakıyor. İstanbulluları cuma ve cumartesi günü adeta bir "yaz provası" bekliyor:

Cuma: Gökyüzü açılıyor, sıcaklık 21 dereceye çıkıyor.

Cumartesi: Haftanın en sıcak günü. Termometreler 24 dereceyi gösterecek, parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak.

AKOM'DAN "PAZAR" UYARISI: YAĞMUR GERİ DÖNÜYOR

Ancak bu güneşli tablo çok kısa sürecek. AKOM verilerine göre pazar gününden itibaren İstanbul yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisine giriyor.

Pazar: Hava aniden soğuyacak ve aralıklı sağanak yağış başlayacak.

Pazartesi - Çarşamba: Yağışlı havanın yeni haftanın ilk günlerinde de sürmesi bekleniyor. Salı günü ise yerel sağanak geçişleri megakenti ıslatmaya devam edecek.

BUGÜNÜN DETAYLARI: RÜZGAR VE NEM ETKİLİ

Bugün (Perşembe) için yapılan tahminlerde ise nem oranının yüzde 85'lere kadar çıkacağı, rüzgarın ise saatte 35 kilometre hıza ulaşarak havayı olduğundan daha serin hissettireceği belirtildi. Akşam saatlerinde sıcaklıkların 12 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.