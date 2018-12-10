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İstanbullular dikkat! Atatürk, Galata ve Haliç Metro köprüleri...

Atatürk (Unkapanı), Galata ve Haliç Metro köprülerinin gece deniz trafiğine açılacağı bildirildi.

İstanbullular dikkat! Atatürk, Galata ve Haliç Metro köprüleri...

Atatürk (Unkapanı), Galata ve Haliç Metro köprülerinin gece deniz trafiğine açılacağı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Köprüsü, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 11 Aralık Salı 00.30-04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak. Aynı zamanda; Atatürk, Galata ve Haliç Metro köprüleri, 02.30-03.30 arasında deniz trafiğine açılacak.

Atatürk Köprüsü'nü kullanacak araç ve yayaların, 00.30-02.30 ve 03.30-04.30 saatleri arasında Galata Köprüsü ile Haliç Köprüsü'nü kullanmaları gerekiyor.

Atatürk, Galata ve Haliç Metro köprüleri; 02.30-03-30 saatleri arasında deniz trafiğine açık olacağından araç ve yayaların bu saatler arasında ise Haliç Köprüsü'nü kullanmaları isteniyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Atatürk Köprüsü #galata köprüsü #Haliç Metro Köprüsü #istanbul
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