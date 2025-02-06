İstanbullular dikkat! Bu yolda 120 gün çalışma olacak
İstanbul'da Kartal Cevizli Köprüsü'nde yapılacak güçlendirme çalışmaları nedeniyle, D-100 Karayolu Kartal Cevizli Köprüsü Ankara yönünde yarından itibaren şerit daraltması uygulanacak.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamada, "Kartal Cevizli Kavşağı Köprüsü Güçlendirme İnşaatı çalışması başlatılıyor. Bu kapsamda, D-100 Karayolu Kartal Cevizli Köprüsü Ankara yönünde, 7 Şubat 2025 tarihinden itibaren 120 gün süreyle bir şerit daraltması yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.