İstanbullular dikkat! Bu yolda 120 gün çalışma olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamada, "Kartal Cevizli Kavşağı Köprüsü Güçlendirme İnşaatı çalışması başlatılıyor. Bu kapsamda, D-100 Karayolu Kartal Cevizli Köprüsü Ankara yönünde, 7 Şubat 2025 tarihinden itibaren 120 gün süreyle bir şerit daraltması yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.