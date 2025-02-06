İstanbullular dikkat! Bu yolda 120 gün çalışma olacak

İstanbul'da Kartal Cevizli Köprüsü'nde yapılacak güçlendirme çalışmaları nedeniyle, D-100 Karayolu Kartal Cevizli Köprüsü Ankara yönünde yarından itibaren şerit daraltması uygulanacak.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İstanbullular dikkat! Bu yolda 120 gün çalışma olacak
Yayınlanma:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamada, "Kartal Cevizli Kavşağı Köprüsü Güçlendirme İnşaatı çalışması başlatılıyor. Bu kapsamda, D-100 Karayolu Kartal Cevizli Köprüsü Ankara yönünde, 7 Şubat 2025 tarihinden itibaren 120 gün süreyle bir şerit daraltması yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Vatan Partisi ABD Büyükelçiliği önünde: "Rüyalarınız gerçek olmayacak!"Vatan Partisi ABD Büyükelçiliği önünde: "Rüyalarınız gerçek olmayacak!"Gündem
istanbul yol çalışması
Günün Manşetleri
Meteorolojiden 19 il için sarı kodlu uyarı
İşçilerden İş Gıda’ya çağrı
Trump'tan bir tehcir açıklaması daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Gazze'deki can kaybı 47 bine ulaştı
Sinan Ateş davasında yeni gelişme
Vatan Partisi ABD Büyükelçiliği önünde
İngiltere’ye PKK/YPG’yi tanıma çağrısı!
MSB kaynakları 'teğmenlerin' ihraç nedenini açıkladı
Son dakika! Tarihi Mısır Çarşısı'nda yangın
Çok Okunanlar
Yarın okullar tatil: 7 Şubat Cuma günü bu illerde okul tatil! Yarın okullar tatil: 7 Şubat Cuma günü bu illerde okul tatil!
Türkiye'nin nüfusu 85 milyonu geçti! İşte ayrıntılar ve il il nüfus yoğunlukları... Türkiye'nin nüfusu 85 milyonu geçti! İşte ayrıntılar ve il il nüfus yoğunlukları...
Altın piyasasında hareketlilik sürüyor Altın piyasasında hareketlilik sürüyor
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Narin Güran cinayetinde yeni gelişme!
Akaryakıtta son durum ne? Akaryakıtta son durum ne?