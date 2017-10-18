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İstanbullular dikkat! Bu yollar 2 gün kapalı

D-8 Zirvesi ve Bakanlar Kurulu toplantısı nedeniyle yarın ve Cuma günü İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbullular dikkat! Bu yollar 2 gün kapalı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da gerçekleştirilecek olan D-8 Zirvesi ve Bakanlar Kurulu Toplantısı nedeniyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında 19.10.2017 günü saat 07.00'den 20.10.2017 günü etkinlik bitimine kadar İstanbul'da bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

- Mete Kavşağı-Adil Baba Kavşağı arası Taşkışla Tünel,

- Bayıldım Altbaş-Adil Baba Kavşağı arası Küçükçiftlik Caddesi,

- Mim Kemal Öke Caddesi (Vali Konağı Caddesinden Adil Baba Kavşağına kadar)


Kaynak: DHA
Etiketler; #bakanlar kurulu toplantısı #D-8 Zirvesi #kapalı yollar
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