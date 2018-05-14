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İstanbullular dikkat: Bu yollar kapalı

İstanbul Beyoğlu'nda Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) protesto gösterileri nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapatılacak.

İstanbullular dikkat: Bu yollar kapalı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde

14.05.2018 Pazartesi günü saat 19.00’da ilimiz Beyoğlu İlçesi Tünel Meydanında Amerika Birleşik Devletleri’ni protesto gösterileri nedeniyle saat 18.00’den itibaren tedbirler sona erene kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıda belirtilmiştir.
 
Trafiğe Kapatılacak Yollar
 
-Yeni Çarşı Caddesi - Meşrutiyet Caddesi Kapatılacak, Akım İstiklal Caddesini Verilmeyecek,
 
-Kumbaracı Yokuşu - Asmalı Mescit Caddesi Kapatılacak, Akım İstiklal Caddesine Verilmeyecek,
 
-İlk Belediye Caddesi - İstiklal Caddesi Kesişimi Kapatılacak, Akım İstiklal Caddesine Verilmeyecek,
 
-Ensiz Sokak - İstiklal Caddesi Kesişimi Kapatılacak, Akım İstiklal Caddesine Verilmeyecek.
 
 
Alternatif Güzergâhlar
 
-Tarlabaşı Bulvarı,
 
 Kamuoyunun bilgisine sunulur.
 
İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul trafiğe kapalı yollar #abd protesto
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