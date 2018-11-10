Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçları nedeniyle yarın bazı yollar ulaşıma kapalı olacak.

Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.



İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın 18.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde, Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların ulaşıma kapalı olacağı belirtildi.



Açıklamada, yarın saat 15.00'ten müsabaka bitimine kadar Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat Caddesi kavşağına kadar kısım), Kördere ve Şefikbey Sokağının trafiğe kapatılacağı kaydedildi.



Açıklamaya göre, yarın 20.30'da Vodafone Park'ta, Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yollar ulaşıma kapalı olacak.



Bu kapsamda 17.30'dan itibaren Stat arkası Gazhane Caddesi Süzer Plaza gerisinden Dolmabahçe istikametine trafik akışı sağlanamayacak. Akım, Asker Ocağı Caddesi'ne verilecek. Gümüşsuyu MKE önünden yol kapatılarak Dolmabahçe istikametine akış verilmeyecek. Dolmabahçe Tünel Bomonti girişinden Dolmabahçe istikameti de araç trafiğine kapatılacak.



Kadırgalar alt baştan stat civarına trafik akışı verilemeyecek, akım Kabataş'tan Dolmabahçe Meydan Beşiktaş istikametine tek şeride düşürülerek Kadırgalar Cadde başından Kabataş istikametine yönlendirilecek. Dolmabahçe'den gelen akım iki yönlü sağlanarak, stat yanındaki Kabataş istikameti araç trafiğine kapalı olacak.



Bayıldım ve Küçük Çiftlik caddelerinden gelen akım, Dolmabahçe istikameti yerine Asker Ocağı Caddesi'ne yönlendirilecek. Mete Kavşağı'ndan Dolmabahçe istikametine olan akım, Şişli istikametine verilecek. Gazhane Caddesi Süzer Plaza'dan Şehitler Tepesi'ne kadar trafik akışı verilemeyecek. Akaretler ışıklar Süleyman Seba Caddesi kesişiminden akım, Dolmabahçe istikametine gönderilmeyecek.