İstanbullular dikkat! Hava durumuyla ilgili uyarı geldi

İstanbul'da görülmesi beklenen hava durumu ile ilgili İstanbul Valiliğinden önemli bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada, kentte hava sıcaklığının yarın akşamdan itibaren 4 ila 8 derece düşeceği belirtildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İstanbullular dikkat! Hava durumuyla ilgili uyarı geldi
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Milyonlarca vatandaşın yaşadığı İstabul'da görülmesi beklenen hava durumu ile ilgili önemli bir son dakika açıklaması geldi.

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği, Meteoroloji'den alınan veriler doğrultusunda vatandaşları yakından ilgilendiren bir uyarıda bulundu.

İstanbullular dikkat! Hava durumuyla ilgili uyarı geldi - Resim : 1

İstanbul Valiliği, yarın akşamdan itibaren kent genelinde hava sıcaklıklarının 4 ila 8 derece düşeceğini bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Meteoroloji'ye göre, pazar akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının bölgemizde 4 ila 8 derece düşmesi, İstanbul'da sıcaklıklarının 21 dereceye kadar düşmesi beklenmektedir. Soğuk havanın perşembe bölgemizi terk edeceği tahmin edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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