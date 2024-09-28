İstanbullular dikkat! Hava durumuyla ilgili uyarı geldi

Milyonlarca vatandaşın yaşadığı İstabul'da görülmesi beklenen hava durumu ile ilgili önemli bir son dakika açıklaması geldi.

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği, Meteoroloji'den alınan veriler doğrultusunda vatandaşları yakından ilgilendiren bir uyarıda bulundu.

İstanbul Valiliği, yarın akşamdan itibaren kent genelinde hava sıcaklıklarının 4 ila 8 derece düşeceğini bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Meteoroloji'ye göre, pazar akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının bölgemizde 4 ila 8 derece düşmesi, İstanbul'da sıcaklıklarının 21 dereceye kadar düşmesi beklenmektedir. Soğuk havanın perşembe bölgemizi terk edeceği tahmin edilmektedir." ifadelerine yer verildi.