İstanbullular dikkat, İSKİ uyardı: Üç ilçede su kesintisi yaşanacak! İşte 18 Eylül'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul'da planlı su kesintileri, şehirdeki su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve su temininin etkin bir şekilde sağlanması için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından düzenlenen önemli bir uygulamadır. Bu kesintiler, İstanbul'un büyük nüfusu ve artan su talebi ile başa çıkmak, baraj doluluk oranlarını dengelemek ve su kaynaklarını korumak amacıyla gerçekleştirilir.

İstanbul, Türkiye'nin en büyük metropol şehri olması nedeniyle su ihtiyacının sürekli olarak arttığı bir bölgedir. Bu artan su talebini karşılamak için İstanbul'da bir dizi baraj, gölet ve su kaynağı bulunsa da, mevsimsel değişimler ve kurak dönemler su kaynaklarını olumsuz etkileyebilir. İşte bu nedenle, İSKİ tarafından planlı su kesintileri uygulanır.

Özellikle baraj doluluk oranlarının düşük olduğu dönemlerde, İstanbul'da su kesintileri daha sık görülür. Bu kesintiler, suyun adaletli bir şekilde dağıtılmasını ve sürdürülebilir su politikalarının hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla planlanır. İstanbul'un farklı bölgeleri, farklı zaman dilimlerinde bu kesintilere tabi tutulabilir.

18 Eylül gibi tarihlerde, baraj doluluk oranlarının zirveye ulaşması veya en düşük seviyelere inmesi nedeniyle su kesintileri özellikle önemli hale gelebilir. Bu tarihlerde İSKİ, su kaynaklarını korumak ve sürdürülebilir su temini sağlamak için özel önlemler alır ve kesintilerin en az etkiyle halka sunulmasını amaçlar.

Sonuç olarak, İstanbul'da planlı su kesintileri, şehirde su kaynaklarını koruma ve sürdürülebilir bir su politikası oluşturma çabalarının bir parçasıdır. İSKİ'nin titizlikle planladığı bu kesintiler, İstanbul'un su ihtiyaçlarını karşılamak ve gelecekteki su kaynaklarını korumak için vazgeçilmez bir öneme sahiptir.

18 EYLÜL 2023 GÜNÜ HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK?

BEYKOZ:

Yeni Mahalle Mah. etkileneceği kesintinin saat 12.00 civarı bitmesi bekleniyor. Kesinti ise içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızasından kaynaklanıyor.

KADIKÖY:

Acıbadem ve Hasanpaşa Mahallelerinde şebeke hattı arızasından kaynaklanan kesintinin 14.30'da bitmesi öngörülüyor.

SULTANGAZİ:

50. Yıl Mahallesinde yaşanan kesintinin 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.