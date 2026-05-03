İstanbullular dikkat! İşte kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar

"İstanbul'u Koşuyorum Asya Etabı Koşusu" nedeniyle bugün İstanbul'un bazı önemli noktalarında trafik akışı durduruldu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İstanbullular dikkat! İşte kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar
Yayınlanma:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, etkinlik kapsamında saat 06.00 ile 13.00 arasında trafiğe kapatılacak yolları ve sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergahları kamuoyuyla paylaştı.

Trafiğe Kapatılan Yollar ve Güzergahlar

Etkinlik süresince, 06.00 - 13.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılan yollar şunlardır:

Üsküdar Harem Sahil Yolu: Harem Otogarı dönüşleri ile Hakimiyeti Milliye Caddesi kesişimi arasında kalan bölüm ve bu güzergaha çıkan tüm yollar.
Hakimiyeti Milliye Caddesi: Selmani Pak Caddesi ile Hakimiyeti Milliye Caddesi kesişimi ile Hakimiyeti Milliye Caddesi ve Paşa Limanı Caddesi kesişimi arasında kalan bölüm.
Paşa Limanı Caddesi: Paşa Limanı Caddesi ile Hakimiyeti Milliye Caddesi kesişimi ile Paşa Limanı Caddesi ve İcadiye Caddesi kesişimi arasında kalan bölüm ile bu güzergaha çıkan tüm yollar.
Kuzguncuk Çarşı Caddesi: Kuzguncuk Çarşı Caddesi ile İcadiye Caddesi kesişimi ile Kuzguncuk Çarşı Caddesi ve Kuzguncuk Gazhanesi Sokak kesişimi arasında kalan bölüm ile bu güzergaha çıkan tüm yollar.
Abdullahağa Caddesi: Abdullahağa Caddesi ile Kuzguncuk Gazhanesi Sokak kesişimi ile Abdullahağa Caddesi ve Beylerbeyi Kavşağı Üsküdar Sahil ayrımları arasında kalan bölüm ile bu güzergaha çıkan tüm yollar.

Alternatif Güzergahlar

Sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına belirlenen alternatif yollar ise şunlardır:

Selimiye İskele Caddesi
Dr. Eyüp Aksoy Caddesi
Nuhkuyusu Caddesi
Gümüşyolu Caddesi
D-100 kara yolu
Beylerbeyi Abdullah Ağa Caddesi
Hakimiyeti Milliye Caddesi
Halk Caddesi
Cumhuriyet Caddesi
Dr. Fahri Atabey Caddesi

Malatya'da taziyeye giden minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı varMalatya'da taziyeye giden minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı varYurt
İstanbul'da bazı yollar sahil hattına kapanıyor: Yarın bu saatlere dikkatİstanbul'da bazı yollar sahil hattına kapanıyor: Yarın bu saatlere dikkatYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

istanbul güzergahı
Günün Manşetleri
Meteoroloji’den 41 İle "Sarı Kod"lu alarm
Eski Tunceli Valisi Sonel'in ifadesi ortaya çıktı
“Aile güçlü olduğunda toplum da güçlü olur”
105 dakikalık yol 70 dakikaya düşecek
Borsa İstanbul, 'Tanınmış Borsa' olarak kabul edildi
Bursa'da yasa dışı bahis operasyonu
2026-2035 dönemi "Aile ve Nüfus On Yılı" ilan edildi
1 Mayıs'ta 80 ilde 195 etkinlik düzenlendi
Bakanlık müfettişlerinin raporları tamamlandı
İşte gıdada hile yapan peynir markaları...
Çok Okunanlar
İstanbullular dikkat! İstanbullular dikkat!
KOOP Market hafta sonu fırsatları belli oldu! KOOP Market hafta sonu fırsatları belli oldu!
İstanbul barajlarında son durum ne? İstanbul barajlarında son durum ne?
Emekli maaşlarına Temmuz zammı ne kadar olacak? Emekli maaşlarına Temmuz zammı ne kadar olacak?
Pazar günü plan yapanlar dikkat: 14 ile gök gürültülü sağanak geliyor! Pazar günü plan yapanlar dikkat: 14 ile gök gürültülü sağanak geliyor!