İstanbullular dikkat! İşte kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, etkinlik kapsamında saat 06.00 ile 13.00 arasında trafiğe kapatılacak yolları ve sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergahları kamuoyuyla paylaştı.

Trafiğe Kapatılan Yollar ve Güzergahlar

Etkinlik süresince, 06.00 - 13.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılan yollar şunlardır:

Üsküdar Harem Sahil Yolu: Harem Otogarı dönüşleri ile Hakimiyeti Milliye Caddesi kesişimi arasında kalan bölüm ve bu güzergaha çıkan tüm yollar.

Hakimiyeti Milliye Caddesi: Selmani Pak Caddesi ile Hakimiyeti Milliye Caddesi kesişimi ile Hakimiyeti Milliye Caddesi ve Paşa Limanı Caddesi kesişimi arasında kalan bölüm.

Paşa Limanı Caddesi: Paşa Limanı Caddesi ile Hakimiyeti Milliye Caddesi kesişimi ile Paşa Limanı Caddesi ve İcadiye Caddesi kesişimi arasında kalan bölüm ile bu güzergaha çıkan tüm yollar.

Kuzguncuk Çarşı Caddesi: Kuzguncuk Çarşı Caddesi ile İcadiye Caddesi kesişimi ile Kuzguncuk Çarşı Caddesi ve Kuzguncuk Gazhanesi Sokak kesişimi arasında kalan bölüm ile bu güzergaha çıkan tüm yollar.

Abdullahağa Caddesi: Abdullahağa Caddesi ile Kuzguncuk Gazhanesi Sokak kesişimi ile Abdullahağa Caddesi ve Beylerbeyi Kavşağı Üsküdar Sahil ayrımları arasında kalan bölüm ile bu güzergaha çıkan tüm yollar.

Alternatif Güzergahlar

Sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına belirlenen alternatif yollar ise şunlardır:

Selimiye İskele Caddesi

Dr. Eyüp Aksoy Caddesi

Nuhkuyusu Caddesi

Gümüşyolu Caddesi

D-100 kara yolu

Beylerbeyi Abdullah Ağa Caddesi

Hakimiyeti Milliye Caddesi

Halk Caddesi

Cumhuriyet Caddesi

Dr. Fahri Atabey Caddesi