İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, bu gece saatlerinden itibaren İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre gece saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik'te kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) sağanak görülecek.
Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI
Beklenen kuvvetli yağışa ilişkin, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, sosyal medya hesabından İstanbullulara uyarıda bulundu.
Yerlikaya, paylaşımında, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; bu gece saatlerinden, Perşembe gecesine kadar ilimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Lütfen tedbirli olalım." ifadelerini kullandı.
Kaynak: TRT HaberMeteoroloji uyardı: 10 kent için alarm Ankara-Sivas YHT ilk seferi için hareket etti Adana'da deprem Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü