İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre gece saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik'te kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) sağanak görülecek.

Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Beklenen kuvvetli yağışa ilişkin, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, sosyal medya hesabından İstanbullulara uyarıda bulundu.

Yerlikaya, paylaşımında, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; bu gece saatlerinden, Perşembe gecesine kadar ilimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Lütfen tedbirli olalım." ifadelerini kullandı.