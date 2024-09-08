İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamarına göre, İstanbul'un kuzey kıyılarından Batı, Orta ve Doğu Karadeniz'e kadar kuvvetli yağışların yağması bekleniyor.
Son tahminlere göre, Türkiye’nin kuzey ve iç bölgelerinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, Marmara’nın kuzey ve doğu kesimleri, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü yağışlar görülecek.
Özellikle Batı Karadeniz (Bolu hariç), Orta ve Doğu Karadeniz iç kesimleri, Toroslar, İstanbul’un kuzey kıyıları, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, İstanbul ve Kırklareli’nin Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi öngörülüyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
MARMARA
Edirne: 31°C, parçalı bulutlu
İstanbul: 27°C, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzey kıyılarında kuvvetli yağış bekleniyor
Kırklareli: 29°C, çok bulutlu, kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak
Kocaeli: 27°C, kuvvetli sağanak
EGE
Afyonkarahisar: 27°C, parçalı bulutlu
İzmir: 33°C, açık
Manisa: 33°C, açık
Muğla: 33°C, az bulutlu
AKDENİZ
Adana: 35°C, sağanak yağışlı
Antalya: 36°C, açık
Burdur: 31°C, parçalı bulutlu
Hatay: 33°C, sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Ankara: 28°C, sağanak yağışlı
Eskişehir: 25°C, az bulutlu
Konya: 29°C, sağanak yağışlı
Yozgat: 25°C, sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Bolu: 24°C, sağanak yağışlı
Düzce: 27°C, kuvvetli sağanak
Sinop: 29°C, kuvvetli sağanak
Zonguldak: 25°C, kuvvetli sağanak
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Amasya: 31°C, kuvvetli sağanak
Artvin: 28°C, kuvvetli sağanak
Samsun: 29°C, sağanak yağışlı
Trabzon: 27°C, sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Erzurum: 22°C, sağanak yağışlı
Kars: 24°C, parçalı bulutlu
Malatya: 29°C, sağanak yağışlı
Van: 26°C, az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır: 35°C, açık
Gaziantep: 34°C, parçalı bulutlu
Siirt: 34°C, açık
Şanlıurfa: 35°C, açık