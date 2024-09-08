İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamarına göre, İstanbul'un kuzey kıyılarından Batı, Orta ve Doğu Karadeniz'e kadar kuvvetli yağışların yağması bekleniyor.

Mert Sagit Mert Sagit
İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı
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Son tahminlere göre, Türkiye’nin kuzey ve iç bölgelerinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, Marmara’nın kuzey ve doğu kesimleri, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü yağışlar görülecek.
Özellikle Batı Karadeniz (Bolu hariç), Orta ve Doğu Karadeniz iç kesimleri, Toroslar, İstanbul’un kuzey kıyıları, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, İstanbul ve Kırklareli’nin Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi öngörülüyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

MARMARA

Edirne: 31°C, parçalı bulutlu
İstanbul: 27°C, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzey kıyılarında kuvvetli yağış bekleniyor
Kırklareli: 29°C, çok bulutlu, kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak
Kocaeli: 27°C, kuvvetli sağanak

EGE

Afyonkarahisar: 27°C, parçalı bulutlu
İzmir: 33°C, açık
Manisa: 33°C, açık
Muğla: 33°C, az bulutlu

AKDENİZ

Adana: 35°C, sağanak yağışlı
Antalya: 36°C, açık
Burdur: 31°C, parçalı bulutlu
Hatay: 33°C, sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Ankara: 28°C, sağanak yağışlı
Eskişehir: 25°C, az bulutlu
Konya: 29°C, sağanak yağışlı
Yozgat: 25°C, sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Bolu: 24°C, sağanak yağışlı
Düzce: 27°C, kuvvetli sağanak
Sinop: 29°C, kuvvetli sağanak
Zonguldak: 25°C, kuvvetli sağanak

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Amasya: 31°C, kuvvetli sağanak
Artvin: 28°C, kuvvetli sağanak
Samsun: 29°C, sağanak yağışlı
Trabzon: 27°C, sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Erzurum: 22°C, sağanak yağışlı
Kars: 24°C, parçalı bulutlu
Malatya: 29°C, sağanak yağışlı
Van: 26°C, az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır: 35°C, açık
Gaziantep: 34°C, parçalı bulutlu
Siirt: 34°C, açık
Şanlıurfa: 35°C, açık

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