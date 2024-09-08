İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

Son tahminlere göre, Türkiye’nin kuzey ve iç bölgelerinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, Marmara’nın kuzey ve doğu kesimleri, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü yağışlar görülecek.

Özellikle Batı Karadeniz (Bolu hariç), Orta ve Doğu Karadeniz iç kesimleri, Toroslar, İstanbul’un kuzey kıyıları, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, İstanbul ve Kırklareli’nin Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

MARMARA

Edirne: 31°C, parçalı bulutlu

İstanbul: 27°C, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzey kıyılarında kuvvetli yağış bekleniyor

Kırklareli: 29°C, çok bulutlu, kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak

Kocaeli: 27°C, kuvvetli sağanak

EGE

Afyonkarahisar: 27°C, parçalı bulutlu

İzmir: 33°C, açık

Manisa: 33°C, açık

Muğla: 33°C, az bulutlu

AKDENİZ

Adana: 35°C, sağanak yağışlı

Antalya: 36°C, açık

Burdur: 31°C, parçalı bulutlu

Hatay: 33°C, sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Ankara: 28°C, sağanak yağışlı

Eskişehir: 25°C, az bulutlu

Konya: 29°C, sağanak yağışlı

Yozgat: 25°C, sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Bolu: 24°C, sağanak yağışlı

Düzce: 27°C, kuvvetli sağanak

Sinop: 29°C, kuvvetli sağanak

Zonguldak: 25°C, kuvvetli sağanak

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Amasya: 31°C, kuvvetli sağanak

Artvin: 28°C, kuvvetli sağanak

Samsun: 29°C, sağanak yağışlı

Trabzon: 27°C, sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Erzurum: 22°C, sağanak yağışlı

Kars: 24°C, parçalı bulutlu

Malatya: 29°C, sağanak yağışlı

Van: 26°C, az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır: 35°C, açık

Gaziantep: 34°C, parçalı bulutlu

Siirt: 34°C, açık

Şanlıurfa: 35°C, açık