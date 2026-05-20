İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde, şehrin özellikle Anadolu Yakası ile Boğaz ve çevresini kapsayan bölgelerinde yerel düzeyde kuvvetli sağanak yağışların beklendiği duyuruldu.

Gök gürültülü geçecek olan bu yağışlı sistemin, önümüzdeki 3 saatlik periyot içerisinde doğrudan etkisini göstermesi öngörülüyor.

ANİ SEL, YILDIRIM VE DOLU TEHLİKESİ KAPIDA

Yetkililer, aniden bastıracak yağışların beraberinde getirebileceği risklerin altını çizdi. Meteoroloji'nin yaptığı resmi uyarıda, beklenen yağışlar sebebiyle ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yerel dolu yağışı ihtimalinin bulunduğu belirtildi. Yağış esnasında ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtınanın da etkili olacağı ifade edildi.

Özellikle trafikte ve genel ulaşım ağında yaşanabilecek aksamalara dikkat çekilerek, tüm vatandaşların ve sürücülerin oluşabilecek olumsuzluklara karşı son derece dikkatli ve tedbirli davranması gerektiği vurgulandı.