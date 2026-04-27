İstanbullular dikkat: O istasyonlar ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldı!
İstanbul Valiliği'nin kararıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatıldı.
İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, ulaşım ağının önemli noktalarından olan M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki Taksim istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatıldı.
İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR KAPALI KALACAK
Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün ikinci bir duyuruya kadar;
- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve
- F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılmıştır.
Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.