İstanbullular dikkat: O istasyonlar ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldı!

İstanbul Valiliği'nin kararıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatıldı.

Simge Sarıyar
İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, ulaşım ağının önemli noktalarından olan M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki Taksim istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatıldı.

İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR KAPALI KALACAK

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün ikinci bir duyuruya kadar;

- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve 

- ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılmıştır.

Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.

