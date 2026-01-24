İstanbullular dikkat: O metro hattı 2 gün boyunca hizmet vermeyecek

İstanbul'da Üsküdar-Samandıra Metro Hattı, devam eden uzatma projeleri kapsamındaki entegrasyon çalışmaları nedeniyle hizmete ara verdi. Yapılması zorunlu olan teknik testler sebebiyle hat, gece saatlerinden itibaren ulaşıma kapatıldı.

PAZARTESİ SABAHINA KADAR HİZMET VERMEYECEK

Hattın yeniden yolcu taşımaya başlayacağı tarih Pazartesi sabahı olarak belirlendi. İşletme düzenlemesine ilişkin yapılan resmi açıklamada süreçle ilgili şu bilgilere yer verildi: “23 Ocak Cuma günü saat 00.00 itibarıyla hat geçici olarak işletmeye kapatılacak. 24 Ocak Cumartesi, 25 Ocak Pazar günleri hizmet verilemeyecek ve bu günlerde Gece Metrosu hizmeti sunulamayacak. 26 Ocak Pazartesi günü saat 06.00 itibarıyla hat yeniden işletmeye açılacaktır.”

YOLCULUK SÜRESİ 50 DAKİKAYA DÜŞECEK

Metro İstanbul, söz konusu kesintinin gerekçesi olan M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki Samandıra Merkez-Sultanbeyli uzatma etabının önemine dikkat çekti. Yapılan açıklamada, yeni etabın hizmete girmesiyle birlikte Üsküdar ve Sultanbeyli arasındaki ulaşım süresinin 150 dakikadan 50 dakikaya ineceği belirtildi.

ALTERNATİF ULAŞIM İETT İLE SAĞLANACAK

Metro hattının kapalı kaldığı süre boyunca vatandaşların ulaşımda aksaklık yaşamaması için alternatif plan devreye sokuldu. Güzergah üzerindeki yolcu transferi, hat açılana kadar İETT otobüsleri aracılığıyla gerçekleştirilecek.