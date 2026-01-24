İstanbullular dikkat: O metro hattı 2 gün boyunca hizmet vermeyecek

İstanbul'da Üsküdar-Samandıra Metro Hattı Pazartesi 06.00'a kadar hizmete ara verdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbullular dikkat: O metro hattı 2 gün boyunca hizmet vermeyecek
Yayınlanma:

İstanbul'da Üsküdar-Samandıra Metro Hattı, devam eden uzatma projeleri kapsamındaki entegrasyon çalışmaları nedeniyle hizmete ara verdi. Yapılması zorunlu olan teknik testler sebebiyle hat, gece saatlerinden itibaren ulaşıma kapatıldı.

PAZARTESİ SABAHINA KADAR HİZMET VERMEYECEK

Hattın yeniden yolcu taşımaya başlayacağı tarih Pazartesi sabahı olarak belirlendi. İşletme düzenlemesine ilişkin yapılan resmi açıklamada süreçle ilgili şu bilgilere yer verildi: “23 Ocak Cuma günü saat 00.00 itibarıyla hat geçici olarak işletmeye kapatılacak. 24 Ocak Cumartesi, 25 Ocak Pazar günleri hizmet verilemeyecek ve bu günlerde Gece Metrosu hizmeti sunulamayacak. 26 Ocak Pazartesi günü saat 06.00 itibarıyla hat yeniden işletmeye açılacaktır.”

YOLCULUK SÜRESİ 50 DAKİKAYA DÜŞECEK

Metro İstanbul, söz konusu kesintinin gerekçesi olan M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki Samandıra Merkez-Sultanbeyli uzatma etabının önemine dikkat çekti. Yapılan açıklamada, yeni etabın hizmete girmesiyle birlikte Üsküdar ve Sultanbeyli arasındaki ulaşım süresinin 150 dakikadan 50 dakikaya ineceği belirtildi.

ALTERNATİF ULAŞIM İETT İLE SAĞLANACAK

Metro hattının kapalı kaldığı süre boyunca vatandaşların ulaşımda aksaklık yaşamaması için alternatif plan devreye sokuldu. Güzergah üzerindeki yolcu transferi, hat açılana kadar İETT otobüsleri aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Bakan Yerlikaya'dan emekliye maaş yanıtı: "Mazlumu ortada mı bırakacağız?"Bakan Yerlikaya'dan emekliye maaş yanıtı: "Mazlumu ortada mı bırakacağız?"Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarGündem
istanbul
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ekonomide 3 kritik gelişme!
Türk mühendislerin imzasıyla o hat resmen açılıyor
Adana merkezli yasa dışı bahis çetesi çökertildi
“Terörsüz Türkiye gayretiyle taban tabana zıt”
Deniz Demirtaş görevine iade edildi
İşte İmralı tutanaklarının tam metni...
İmamoğlu’nun diploma iptali davası reddedildi
"Dünyanın hiçbir yerinde bir bayrağa bu kadar önem atfedilmez''
İstanbul'da "Gönülden Bir Öğün" projesi hayata geçiriliyor
Çok Okunanlar
Hangi banka daha çok veriyor? İşte 750.000 TL'nin 32 günlük net getirisi Hangi banka daha çok veriyor? İşte 750.000 TL'nin 32 günlük net getirisi
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Yatırımcılar ekran başına Yatırımcılar ekran başına
Naci Görür Sındırgı depremlerini yorumladı Naci Görür Sındırgı depremlerini yorumladı
Balıkesir yine sallandı! Balıkesir yine sallandı!