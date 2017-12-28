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İstanbullular dikkat! Yağış kapıda...

Bugün parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nde, Edirne ve Kırklareli'nin aralıklı yağmurlu, Tekirdağ çevrelerinin geceden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da ise yarın yağış bekleniyor.

İstanbullular dikkat! Yağış kapıda...

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde bugün hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Bölgenin parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu geçmesi, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı yağmurlu, geceden itibaren Tekirdağ çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Bölgenin doğusunda gece ve sabah yer yer sis ile pus hadisesi öngörülürken rüzgar güney ve güneybatı (lodos) yönlerden orta kuvvette esecek.



YARIN İSTANBUL'DA ETKİLİ OLACAK



İstanbul'da ise cuma ve cumartesi günleri etkili olması beklenen yağışla birlikte hava sıcaklıklarında düşüş bekleniyor. İstanbul'da pazar günü parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı tahmin edilirken, yılın ilk günü olan pazartesi ise sis bekleniyor.

Etiketler; #istanbul #Hava durumu #marmara bölgesi
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