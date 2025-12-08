İstanbullular dikkat! Yarın bu ilçelerde su kesilecek! İSKİ saatleri ve mahalleleri açıkladı
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) kritik bir enerji merkezinde gerçekleştireceği zorunlu revizyon çalışmaları sebebiyle, kentteki tam 10 farklı ilçede yaşayan vatandaşlar 4 saat süresince şebeke suyuna erişemeyecek
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamada, İSKİ Genel Müdürlük Yerleşkesi’nin elektrik enerjisi gereksinimini sağlayan enerji dağıtım merkezinde yenileme ve bakım çalışmalarının yapılacağı belirtildi.
Bu mecburi çalışmalar doğrultusunda, yarın sabah 10.00 ile öğleden sonra 14.00 saatleri arasındaki 4 saatlik periyotta, 10 ayrı ilçeye su tedariki sağlanamayacak.
SULARIN KESİLECEĞİ İLÇELER VE MAHALLELERİN TAM LİSTESİ
Su alamayacak bölgeler ve mahalle isimleri, İSKİ tarafından ayrıntılı olarak kamuoyu ile paylaşıldı:
Eyüpsultan: Yeşilpınar, Akşemsettin, Karadolap, Çırçır, Alibeyköy, Güzeltepe, Emniyettepe, Esentepe, Sakarya, Mithatpaşa, Mimar Sinan (Kemerburgaz), Göktürk Merkez, Çiftalan, Ağaçlı, Odayeri, Işıklar, İhsaniye ve Akpınar mahalleleri.
Kağıthane: Nurtepe, Merkez, Hürriyet, Çağlayan, Gürsel, Talatpaşa, Mehmet Akif Ersoy, Hamidiye, Yahya Kemal, Harmantepe, Gültepe, Emniyet Evleri, Orta Bayır ve Telsizler mahalleleri.
Beyoğlu: Örnektepe, Sütlüce, Halıcıoğlu, Piri Paşa, Fetihtepe, Piyalepaşa, Kaptanpaşa, Kulaksız, Kadı Mehmet Efendi, Kocatepe, Bülbül, Çukur, Şehit Muhtar, Bostan, Kalyoncu Kulluğu, Hüseyinağa, Kamer Hatun, Asmalımescit, Tomtom, Evliya Çelebi, Şahkulu, Hacımimi, Bereketzade, Müeyyedzade, Gümüşsuyu, Cihangir, Katip Mustafa Çelebi, Kuloğlu, Firuzağa, Kılıçali Paşa, Pürtelaş Hasan Efendi, Hacıahmet, Yenişehir, İstiklal ve Ömer Avni mahalleleri.
Şişli: Kaptanpaşa, Halil Rıfat Paşa, Mahmut Şevket Paşa, İnönü, Eskişehir, Paşa, Yayla, Ergenekon, Harbiye, Feriköy, Halide Edip Adıvar, Merkez, Cumhuriyet, Duatepe, Bozkurt, 19 Mayıs, Meşrutiyet, Halaskargazi ve Teşvikiye mahalleleri.
Beşiktaş: Muradiye ve Vişnezade mahalleleri.
Esenler: Birlik, Kazım Karabekir, Menderes, Fevzi Çakmak, Tuna ve Oruçreis mahalleleri.
Bağcılar: Kemalpaşa ve Fevzi Çakmak mahalleleri.
Gazi̇osmanpaşa: Barbaros Hayrettin Paşa, Karadeniz, Karayolları, Yeni ve Hürriyet mahalleleri.
Sultangazi: Esentepe, Gazi, 50. Yıl, Uğur Mumcu ve Sultançiftliği mahalleleri.
Bayrampaşa: Cevatpaşa ve Yıldırım mahalleleri.