İstanbullular Müjde: Sonunda Artmaya Başladı? Ancak Yeterli Mi? 14 Kasım'da Barajların Doluluk Oranı Kaç Oldu?
Baraj doluluk oranları her kesimden insanı çok fazla etkilemektedir. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) paylaştığı verilere göre barajların doluluk oranını öğrenmek mümkün. Peki İstanbul'da barajların doluluk oranları ne durumda?
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14 Kasım 2023 itibariyle İstanbul’da barajların genel doluluk oranı %17,08 olarak belirlendi. İstanbul’da bulunan 10 barajın doluluk oranları kaça çıkmış durumda?
Barajlardaki su oranları İstanbul'da yaşayanların hayatlarını derinden etkiler. 16 milyon insanın yaşadığı İstanbul'da barajların doluluk oranları kritik öneme sahiptir.
Alibey Barajı: %17,66
Büyükçekmece Barajı: % 5,04
Darlık Barajı: % 26,92
Ömerli Barajı: % 35,37