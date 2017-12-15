Meteoroloji'den son dakika 15 Aralık 2017 hava durumu raporu gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Ülkemizin iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

İstanbul'da haftabaşından itibaren etkili olan lodosun gece saatlerinden itibaren şiddetini artırması, haftasonu aralıklarla fırtına seviyesinde etkili olması bekleniyor. Meteoroloji'den haftasonu için Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı yapıldı. Rüzgarın İstanbul’da cumartesi 38 km hızla, pazar da 40 km hızla eseceği tahmin ediliyor.



Açıklamada, "Rüzgarın bu gece yarısından başlayarak, Cumartesi ve Pazar günü öğleden sonraya kadar ki periyotta İstanbul, Bursa ve Çanakkale illeri başta olmak üzere Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege kıyılarında İzmir çevrelerinde güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-75 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.



Fırtınanın oluşturabileceği olumsuz şartlara karşı (Çatı Uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



Fırtınanın Pazar günü öğleden sonra rüzgarın karayele dönmesiyle birlikte etkisini kaybedeceği bekleniyor." denildi.



Meteorolojiden gelen hava durumuna göre yurt genelinde hava durumu netleşti. Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinde Kıyı Ege, Balıkesir'in kıyı ilçeleri ile Antalya çevrelerinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Ülkemizin iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



Ankara'da etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü. İl Emniyet Müdürlüğü ve Karayolları yetkililerinden alınan bilgiye göre, sabahın erken saatlerinden itibaren görülen sis kent merkezi ve çevre yollarında etkili oldu.



Sis nedeniyle Eryaman, Balgat, 100. Yıl, Çukurambar, Çayyolu semtleri, İstanbul ve Eskişehir yolu, Esenboğa Havaalanı güzergahlarında görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı.



Sisin etkili olduğu bölgelerde trafik akışı olumsuz etkilenirken, kimi güzergahlarda yolun kaygan olması nedeniyle hasarlı trafik kazaları meydana geldi.



Yetkililer, sürücüleri sisin etkili olduğu noktalarda gizli buzlanmalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.



İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?



Meteorolojiden İstanbul için kar uyarısı yapılmadı. Şu an için kar yağışı beklenmiyor. /Vatan