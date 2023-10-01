İstanbul'u Sağanak Vurdu!

İstanbul'da sağanak yağış pazar sabahı etkisini göstermeye başladı. Yağışlı hava durumu özellikle kentin Anadolu Yakası'nda yoğunluğunu sürdürüyor.

İstanbul'u Sağanak Vurdu!
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İstanbul'da iki gündür zaman zaman etkili olan sağanak yağış pazar sabahında da devam ediyor. Kentin kuzey kesimlerinde sabah 05.00 saatlerinde başlayan sağanak yağış Anadolu Yakası'nın tamamını etkisi altına almış durumda.

4 İlçede Yağış Etkili Oluyor

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda aralıklı olarak etkisini sürdüren sağanak yağış özellikle Ümraniye, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe'de hayatı olumsuz etkiliyor.

İBB trafik uygulamasına göre de kentteki trafik yoğunluğu belli oldu. Saat 06.30 itibarıyla yoğunluk yüzde 18 olarak ölçüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# istanbul # yağmur # sağanak
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