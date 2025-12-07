İstanbul’u sağanak vurdu! Sarıyer’de yol çöktü, araçlar dereye düştü

İstanbul Sarıyer’de kuvvetli yağış sonrası derenin üzerindeki yol çöktü. Pikap ve kamyonet dereye düşerken, ekipler bölgede arama-kurtarma ve güvenlik çalışması yürütüyor.

Sarıyer’de kuvvetli yağış nedeniyle yolun çökmesi sonucu pikap ile kamyonet dereye düştü.

Uskumruköy’de viyadüğün altındaki inşaat alanında, derenin üzerinden geçen yolda yağışın etkisiyle çökme meydana geldi. Çökme anında yolda bulunan pikap ile kamyonet dereye sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ayrıca bölgede sele kapılan bir aracın da kanala düştüğü, bazı iş yerlerinde su baskınları yaşandığı öğrenildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

