İstanbul’u sağanak yağmur vuracak! Meteoroloji o günü işaret etti: 4 gün sürecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre İstanbul’da pazartesiden itibaren sağanak yağış etkili olacak. Yağışların perşembe gününe kadar aralıklarla sürmesi beklenirken, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yeni haftaya ilişkin hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan değerlendirmelere göre kentte pazartesi gününden itibaren sağanak yağış etkili olacak. Yağışların perşembe gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
İstanbul’da bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, pazartesi günü itibarıyla ise yağışlı havanın etkisini artıracağı bildirildi. Son haftalarda etkili olan soğuk havanın yerini daha ılık ve bahar havasını andıran sıcaklıklara bırakacağı tahmin ediliyor.
İSTANBUL’DA 4 GÜN YAĞIŞ BEKLENİYOR
Meteoroloji verilerine göre İstanbul’da pazartesi günü başlayacak sağanak yağışların perşembe gününe kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Pazartesi: 14°C – sağanak
Salı: 15°C – yağışlı
Çarşamba: 12°C – yağışlı
Perşembe: 12°C – parçalı bulutlu