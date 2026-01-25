İstanbul’u sağanak yağmur vuracak! Meteoroloji o günü işaret etti: 4 gün sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre İstanbul’da pazartesiden itibaren sağanak yağış etkili olacak. Yağışların perşembe gününe kadar aralıklarla sürmesi beklenirken, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İstanbul’u sağanak yağmur vuracak! Meteoroloji o günü işaret etti: 4 gün sürecek
Yayınlanma:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yeni haftaya ilişkin hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan değerlendirmelere göre kentte pazartesi gününden itibaren sağanak yağış etkili olacak. Yağışların perşembe gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

İstanbul’u sağanak yağmur vuracak! Meteoroloji o günü işaret etti: 4 gün sürecek - Resim : 1

İstanbul’da bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, pazartesi günü itibarıyla ise yağışlı havanın etkisini artıracağı bildirildi. Son haftalarda etkili olan soğuk havanın yerini daha ılık ve bahar havasını andıran sıcaklıklara bırakacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL’DA 4 GÜN YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji verilerine göre İstanbul’da pazartesi günü başlayacak sağanak yağışların perşembe gününe kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Pazartesi: 14°C – sağanak
Salı: 15°C – yağışlı
Çarşamba: 12°C – yağışlı
Perşembe: 12°C – parçalı bulutlu

Şişli'de başı kesik kadın cesedi bulunmuştu: Katil zanlıları yurt dışına kaçarken yakalandıŞişli'de başı kesik kadın cesedi bulunmuştu: Katil zanlıları yurt dışına kaçarken yakalandıGündem
Dünyanın en eski sanat eseri unvanı el değiştirdiDünyanın en eski sanat eseri unvanı el değiştirdiBilim ve Teknoloji
istanbul hava durumu
Günün Manşetleri
İmamoğlu Süleymancılara nasıl alan açtı?
ABD’de hükümet kapanma eşiğinde
Şişli'de başı kesik kadın cesedi bulunmuştu...
SDG’ye verilen süre 15 gün daha uzatıldı
Bir teğmenin daha ihraç kararı iptal edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ekonomide 3 kritik gelişme!
Türk mühendislerin imzasıyla o hat resmen açılıyor
Adana merkezli yasa dışı bahis çetesi çökertildi
“Terörsüz Türkiye gayretiyle taban tabana zıt”
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum: Gram altın ne kadar? Altın fiyatlarında son durum: Gram altın ne kadar?
BİM 27 Ocak 2026 aktüel kataloğunda kaçırılmayacak fırsatlar BİM 27 Ocak 2026 aktüel kataloğunda kaçırılmayacak fırsatlar
Aylık 32 bin TL kazanç fırsatı Aylık 32 bin TL kazanç fırsatı
Benzine ne kadar zam gelecek? 25 Ocak güncel fiyatlar Benzine ne kadar zam gelecek? 25 Ocak güncel fiyatlar
Yargıtay'dan emeklilik tarihini yakacak 'ispat' kararı Yargıtay'dan emeklilik tarihini yakacak 'ispat' kararı