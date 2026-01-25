İstanbul’u sağanak yağmur vuracak! Meteoroloji o günü işaret etti: 4 gün sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yeni haftaya ilişkin hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan değerlendirmelere göre kentte pazartesi gününden itibaren sağanak yağış etkili olacak. Yağışların perşembe gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

İstanbul’da bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, pazartesi günü itibarıyla ise yağışlı havanın etkisini artıracağı bildirildi. Son haftalarda etkili olan soğuk havanın yerini daha ılık ve bahar havasını andıran sıcaklıklara bırakacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL’DA 4 GÜN YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji verilerine göre İstanbul’da pazartesi günü başlayacak sağanak yağışların perşembe gününe kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Pazartesi: 14°C – sağanak

Salı: 15°C – yağışlı

Çarşamba: 12°C – yağışlı

Perşembe: 12°C – parçalı bulutlu