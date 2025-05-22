İstanbul'un 7 ilçesine 10 saat boyunca su verilmeyecek: İşte etkilenen ilçeler
İSKİ, Üsküdar’daki isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle Kadıköy, Üsküdar, Beykoz, Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş ve Zeytinburnu'nda bugün saat 10.00 ile 20.00 arasında su verilemeyeceğini açıkladı. Zeytinburnu'nun tamamı, diğer ilçelerde ise çok sayıda mahalle kesintiden etkilenecek.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Üsküdar’daki Küçük Çamlıca–Salacak isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle çalışma yapılacağını ve bu nedenle su kesintisi uygulanacağını duyurdu.
SU KESİNTİSİ 10 SAAT SÜRECEK
İSKİ’nin açıklamasına göre, 22 Mayıs Çarşamba günü saat 10.00'da başlayan kesintinin aynı gün saat 20.00’ye kadar süreceği belirtildi. Planlı çalışma kapsamında bazı ilçelerde belirli mahalleler, Zeytinburnu’nda ise tüm ilçe su kesintisinden etkilenecek.
KESİNTİDEN ETKİLENECEK MAHALLELER ŞÖYLE:
Kadıköy: Acıbadem, Koşuyolu, Hasanpaşa, Fikirtepe, Zühtüpaşa, Osmanağa, Caferağa, Rasimpaşa
Üsküdar: Ünalan, Acıbadem, Barbaros, Zeynep Kamil, Valide-i Atik, Ahmediye, Salacak, Aziz Mahmut Hüdayi, Mimar Sinan, Sultantepe, Kuzguncuk, Beylerbeyi, Çengelköy, Küplüce, Kuleli, Kandilli, Küçüksu, Selimiye, Selami Ali
Beykoz: Yenimahalle, Göksu
Fatih: Alemdar, Hocapaşa, Hobyar, Mercan, Beyazıt, Cibali, Balat, Sultanahmet, Aksaray, Yedikule ve diğer 40’tan fazla mahalle
Beyoğlu: İstiklal, Asmalımescit, Cihangir, Firuzağa, Gümüşsuyu (alt kotlar) ve çok sayıda mahalle
Beşiktaş: Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Ortaköy, Yıldız, Mecidiye, Abbasağa
Zeytinburnu: Tüm mahalleler
Kaynak: Anadolu Ajansı