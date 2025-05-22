İstanbul'un 7 ilçesine 10 saat boyunca su verilmeyecek: İşte etkilenen ilçeler

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Üsküdar’daki Küçük Çamlıca–Salacak isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle çalışma yapılacağını ve bu nedenle su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

SU KESİNTİSİ 10 SAAT SÜRECEK

İSKİ’nin açıklamasına göre, 22 Mayıs Çarşamba günü saat 10.00'da başlayan kesintinin aynı gün saat 20.00’ye kadar süreceği belirtildi. Planlı çalışma kapsamında bazı ilçelerde belirli mahalleler, Zeytinburnu’nda ise tüm ilçe su kesintisinden etkilenecek.

KESİNTİDEN ETKİLENECEK MAHALLELER ŞÖYLE:

Kadıköy: Acıbadem, Koşuyolu, Hasanpaşa, Fikirtepe, Zühtüpaşa, Osmanağa, Caferağa, Rasimpaşa

Üsküdar: Ünalan, Acıbadem, Barbaros, Zeynep Kamil, Valide-i Atik, Ahmediye, Salacak, Aziz Mahmut Hüdayi, Mimar Sinan, Sultantepe, Kuzguncuk, Beylerbeyi, Çengelköy, Küplüce, Kuleli, Kandilli, Küçüksu, Selimiye, Selami Ali

Beykoz: Yenimahalle, Göksu

Fatih: Alemdar, Hocapaşa, Hobyar, Mercan, Beyazıt, Cibali, Balat, Sultanahmet, Aksaray, Yedikule ve diğer 40’tan fazla mahalle

Beyoğlu: İstiklal, Asmalımescit, Cihangir, Firuzağa, Gümüşsuyu (alt kotlar) ve çok sayıda mahalle

Beşiktaş: Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Ortaköy, Yıldız, Mecidiye, Abbasağa

Zeytinburnu: Tüm mahalleler