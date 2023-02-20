İstanbul’un altüst olduğu gün: Küçük Kıyamet Depremi
10 Eylül 1509 İstanbul depremi Küçük Kıyamet olarak bilinir. Son 500 yıl içerisinde Marmara bölgesinde gerçekleşen en büyük ve en yıkıcı depremlerden birisidir. En çok hasarı İstanbul'da veren depremin etkisi Bolu'dan Edirne'ye kadar hissedilmiştir. İşte, Küçük Kıyamet 1509 depremi...
10 Eylül 1509 İstanbul depremi Küçük Kıyamet olarak bilinir. Son 500 yıl içerisinde Marmara bölgesinde gerçekleşen en büyük ve en yıkıcı depremlerden birisidir. En çok hasarı İstanbul'da veren depremin etkisi Bolu'dan Edirne'ye kadar hissedilmiştir. Tarihsel kaynaklara bakıldığında, İstanbul'da 4000-5000 insanın hayatını kaybettiği söylenir. Ancak başka kaynaklarda bu rakam 13 bin ile 14 bine kadar çıkıyor. Depremin ardından oluşan ve yüksekliği zaman zaman 6 metreyi bulan dalgaların şehrin surlarını aşarak Galata'ya kadar ulaştığı kayıtlarda geçer. İşte, Küçük Kıyamet 1509 depremi...
KÜÇÜK KIYAMET OLARAK ADLANDIRILIR
Osmanlı dönemi kayıtlarına göre Sultan II. Beyazid zamanında ilk olarak 1488 yılında büyük bir deprem yaşanmıştır. 'Teravih-i Ali Osman' o dönemdeki tarihi olayları hakkında bilgi veren önemli bir eserdir.
1488 yılında olan deprem hakkında şöyle bahsedilir "…Safer ayının 13. Gününde kuşluk vaktinde şehr-i İstanbul içinde azim bir zelzele vaki oldu, nice minareler yıkılup harab oldu…" denir.
Ancak asıl büyük sarsıntı birkaç yıl sonra meydana gelmiştir. 10 Eylül 1509 tarihinde yaşanan ikinci depreme Küçük Kıyamet (Kıyamet-i Suğra) adı verilmiştir ve 45 gün boyunca deprem devamlı sürmüştür.
İSTANBUL'DA YAŞANMIŞ EN BÜYÜK DEPREMLERDENDİR
1509 yılında II. Bayezid tahta iken yaşanan depreme dair arşivde fazla kayıt bulunmaz. Bulunan kayıtlar genellikle 2. kaynaklıdır. Kaynaklardan anlaşıldığına göre İstanbul'da yaşanan en büyük afetlerdendir. Bu nedenle Küçük Kıyamet denmiştir. Ayrıca bazı kaynaklara göre depremin 12 Ağustos tarihinde meydana geldiği yazar.