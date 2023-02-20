İstanbul’un altüst olduğu gün: Küçük Kıyamet Depremi

10 Eylül 1509 İstanbul depremi Küçük Kıyamet olarak bilinir. Son 500 yıl içerisinde Marmara bölgesinde gerçekleşen en büyük ve en yıkıcı depremlerden birisidir. En çok hasarı İstanbul'da veren depremin etkisi Bolu'dan Edirne'ye kadar hissedilmiştir. Tarihsel kaynaklara bakıldığında, İstanbul'da 4000-5000 insanın hayatını kaybettiği söylenir. Ancak başka kaynaklarda bu rakam 13 bin ile 14 bine kadar çıkıyor. Depremin ardından oluşan ve yüksekliği zaman zaman 6 metreyi bulan dalgaların şehrin surlarını aşarak Galata'ya kadar ulaştığı kayıtlarda geçer. İşte, Küçük Kıyamet 1509 depremi...