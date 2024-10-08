İstanbul'un barajları alarm veriyor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlarda bugün ölçülen su miktarı yılın 10 ayında en düşük seviyesine geriledi.

Yıl içerisinde en yüksek doluluk oranı ise nisan ayında yüzde 82,62 olarak kayıtlara geçerken su miktarı Istrancalar'da yüzde 19,33, Terkos'ta yüzde 52,21, Sazlıdere'de yüzde 47,33, Alibey'de yüzde 7,41, Büyükçekmece'de yüzde 39,19, Ömerli'de yüzde 28,84, Darlık'ta yüzde 40,92, Elmalı'da yüzde 56,15, Pabuçdere'de yüzde 17,21 ve Kazandere'de yüzde 4,53 olarak kaydedildi.

Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl şu ana kadar 360,53 milyon metreküp su alınırken içme suyu arıtma tesislerinden kente verilen su miktarı ise 892 milyon 8 bin metreküp olarak kaydedildi.

Günlük ortalama tüketim ise 3,2 milyon metreküp olarak belirlendi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 316,91 milyon metreküp olarak ölçüldü.

Bu yıl şu ana kadar barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 460,85 kilogramla son 10 senenin en düşüğü oldu.

Kentte günlük su tüketimi, dün itibarıyla 3 milyon 204 bin metreküp olarak ölçüldü. Su miktarın 2 milyon 312 bin metreküpü barajlardan, 892 bin metreküpü ise regülatörlerden sağlandı.

