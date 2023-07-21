İstanbul'un barajları alarm veriyor! Kavurucu sıcaklar susuz bırakıyor

İstanbul’un barajları artan sıcaklıklar ve yağışsız günlerin ardından alarm vermeye devam ediyor.

İSKİ verilerine göre bugün barajlardaki doluluk oranı yüzde 40’ın altına düştü.

Bu rakam, 21 Temmuz itibariyle 2014 yılından bu yana en düşük doluluk seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Sıcaklar nedeniyle buharlaşmanın artması, artan su kullanımı sonucu bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 39.84’e düştü.

Bir yıl önce aynı tarihlerde doluluk oranı yüzde 69.38 ölçülmüştü.

İstanbul'a su sağlayan iki baraj ise adeta kurudu. Kazandere Barajında su seviyesi yüzde 7.09 olarak ölçülürken, Papuçdere barajında su seviyesi 4.51 olarak kayıtlara geçti.