İstanbul'un deprem afet konteynerleri nasıl kullanılır?

ANAHTARI NEREDE?

Hastanede bulunan bir afet istasyonunun önünden geçen Leman Bulut, "Ne olduğunu bilmiyorum. Büyük ihtimalle su, yiyecek, battaniye gibi şeyler vardır. Böyle şeyler İstanbul için çok lazım. Genelde hastaneye çok gelirim ama, hiç fark etmemişim" dedi. Afet istasyonu önünden geçen bir başka kişi de, konteynerleri sürekli gördüğünü ancak ne olduğunu bilmediğini söyledi.

''NASIL KULLANACAĞIMIZI BİLMİYORUZ''

Konteynerin içinde deprem malzemesi olduğunu bildiğini söyleyen Tahsin Çalman, "Deprem malzemesinin olduğunu biliyoruz ama deprem olduğu zaman bunu kim açacak. Anahtarı nerede? Kazma, kürek, jeneratör olduğunu biliyorum ama nasıl kullanacağız bir bilgimiz yok vatandaş olarak. Bunlar biraz daha fazlaydı ama sahipsizlikten, kilitli olmadığından dolayı hırsızlar boşaltıyordu" diye konuştu.

İçeride ilk yardım malzeleri olduğunu düşündüğünü ifade eden Hikmet Çalman da, "Deprem anında ilk yardım için hazırlandı ama bunun anahtarı sanırım belediyelerde" dedi.