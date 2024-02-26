İstanbul'un depreme en dayanıkları ilçeleri hangileri?
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şükrü Ersoy İstanbul'un depreme en dayanıklı ilçelerini sıraladı. Hangi ilçeler risk altında? Hangi ilçelerde huzurlu uyayabiliriz? İşte detaylar...
Merkez üssü İzmit’in Gölcük olan 1999'da yaşanan büyük deprem sonucunda binlerce kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanan kayıpların sebepleri elbetteki bina yapımlarında yanlış ürün kullanılması ya da zeminin doğru olmamasıydı.
99 depreminden sonraki süreçte deprem bilimcilerin sürekli olarak işaret ettiği nokta tekrar İstanbul oluyor.İstanbul’da yaşayan binlerce kişi kendilerine daha sağlam altyapıya sahip bölge ya da bina aramaya başladı. Prof. Dr. Şükrü Ersoy da depreme dayanıklı zemine sahip ilçeleri listeledi.
İSTANBUL'UN DEPREME DAYANIKLI İLÇELERİ
Jeoloij mühendisi Ersoy en sağlam hattı Haliç'ten kuzeye doğru Başakşehir'e kadar olup Sarıyer'e kadar olan alan olarak gösteriyor.
Çizilen bu hattaysa; Sarıyer, Başakşehir, Eyüp'ün bir kısmı, Kağıthane'nin bir kısmı, Şişli, Beşiktaş bulunuyor.