İstanbul'un depreme en dayanıkları ilçeleri hangileri?

99 depreminden sonraki süreçte deprem bilimcilerin sürekli olarak işaret ettiği nokta tekrar İstanbul oluyor.İstanbul’da yaşayan binlerce kişi kendilerine daha sağlam altyapıya sahip bölge ya da bina aramaya başladı. Prof. Dr. Şükrü Ersoy da depreme dayanıklı zemine sahip ilçeleri listeledi.