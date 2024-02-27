İstanbul'un depreme karşı en riskli ilçeleri ve mahalleleri!
İstanbul'un deprem risk haritası herkesin merak konusu. İşte Prof. Dr. Naci Görür açıklaması ile İstanbul depreminden en çok ve en az etkilenecek ilçeler ve mahalleler...
İSTANBUL'DA FAY HATTININ GEÇTİĞİ GÜZERGAH!
İstanbul, deprem riski en yüksek şehirlerden biri olarak geçiyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer aldığında dolayı risk açısından 2. ve 3. grupta yer alıyor. Fay hattı ise Tekirdağ-Şarköy açıklarından Marmara Ereğlisi'nin açıklarına kadar uzanıyor.
Ayrıca Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Kumburgaz Kolu'da oldukça risk taşıyor. Kumburgaz Fayı, Büyükçekmece'nin 15 kilometre açığında geçiyor.
Anadolu Yakası Riskli Mahalleler
MALTEPE
Cevizli
Bağlarbaşı
Fındıklı
Girne
Esenkent
Gülsuyu
Aydınevler
Altayçeşme
Gülensu
Yalı
Zümrütevler
Çınar
Altıntepe
Feyzullah
İdealtepe
PENDİK
Kavakpınar
Velibaba
Kaynarca
Ahmet Yesevi