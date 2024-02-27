İstanbul'un depreme karşı en riskli ilçeleri ve mahalleleri!

İstanbul'un deprem risk haritası herkesin merak konusu. İşte Prof. Dr. Naci Görür açıklaması ile İstanbul depreminden en çok ve en az etkilenecek ilçeler ve mahalleler...

# deprem # istanbul # Prof. Dr. Naci Görür
Editör: Yağmur Biçen
İstanbul'un depreme karşı en riskli ilçeleri ve mahalleleri! - Resim: 1

İSTANBUL'DA FAY HATTININ GEÇTİĞİ GÜZERGAH!


İstanbul, deprem riski en yüksek şehirlerden biri olarak geçiyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer aldığında dolayı risk açısından 2. ve 3. grupta yer alıyor. Fay hattı ise Tekirdağ-Şarköy açıklarından Marmara Ereğlisi'nin açıklarına kadar uzanıyor.

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İstanbul'un depreme karşı en riskli ilçeleri ve mahalleleri! - Resim: 2

Ayrıca Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Kumburgaz Kolu'da oldukça risk taşıyor. Kumburgaz Fayı, Büyükçekmece'nin 15 kilometre açığında geçiyor.

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İstanbul'un depreme karşı en riskli ilçeleri ve mahalleleri! - Resim: 3

Anadolu Yakası Riskli Mahalleler

MALTEPE


Cevizli
Bağlarbaşı
Fındıklı
Girne
Esenkent
Gülsuyu
Aydınevler
Altayçeşme
Gülensu
Yalı
Zümrütevler
Çınar
Altıntepe
Feyzullah
İdealtepe

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İstanbul'un depreme karşı en riskli ilçeleri ve mahalleleri! - Resim: 4

PENDİK


Kavakpınar
Velibaba
Kaynarca
Ahmet Yesevi

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