İstanbul'un depreme karşı en riskli ilçeleri ve mahalleleri!

İSTANBUL'DA FAY HATTININ GEÇTİĞİ GÜZERGAH!



İstanbul, deprem riski en yüksek şehirlerden biri olarak geçiyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer aldığında dolayı risk açısından 2. ve 3. grupta yer alıyor. Fay hattı ise Tekirdağ-Şarköy açıklarından Marmara Ereğlisi'nin açıklarına kadar uzanıyor.